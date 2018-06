Jo kandidatūrą pateikė Teisininkų draugija. Po pretendento prisistatymo sulaukta siūlymų iškart prašyti draugijos parinkti kitą kandidatą. Liberalų sąjūdžio frakcija atsisakė susitikti su kandidatu. Klausiamas konkrečių dalykų R. Grabinskas teigė nežinąs situacijos, neįsigilinęs į VRK kuruojamus klausimus, todėl atsakyti negalįs. „Kol neturėsiu išsamaus vaizdo, informacijos, šiandien taip negaliu spontaniškai atsakyti, tai būtų daugiau emociška nei teisiškai pagrįsta“, – ne į vieną klausimą atsakė pretendentas į VRK narius. Pristatydamas R. Grabinskas teigė baigęs dvi aukštąsias mokyklas. „Gerbiamas pretendente, pasak jūsų, jūs turite du aukštuosius. Kadangi turite du aukštuosius, gal galėtumėte pristatyti, kokios yra Vyriausiosios rinkimų komisijos funkcijos ir pagrindinis uždavinys?“ – teiravosi liberalas Vitalijus Gailius. Susiję straipsniai: Seimo komisija: Skardžius nenusipelnė apkaltos Opozicinių frakcijų lyderiai palaikymo reformoms nežada „Funkcijos visos yra apibrėžtos įstatyme. Na, aš nepasiruošiau šitam klausimui, kad kalbėčiau apie funkcijas, apie visa kita, negaliu kalbėti“, – atsakė R. Grabinskas. Jis neatsakė į klausimą, ar turi kokios nors patirties rinkimų srityje. „Išklausėme atsakymų, turbūt ne vienai frakcijai pasidarė keista, ir paskutiniai atsakymai gerbiamo pretendento buvo susiję su tuo, kad jis nėra pasirengęs, jis nežinojo, kur jis ateina, nesuprato, kur jis yra. Ar tikrai mes turėtume tęsti tą procedūrą? (...) Galbūt galėtumėme kreiptis Seimo vardu į Teisininkų draugiją, prašydami dar sykį pasvarstyti ir pasiūlyti kitą kandidatą“, – siūlė konservatorius Gabrielius Landsbergis. Seimo posėdžiui pirmininkavusi „valstietė“ Rima Baškienė pasiūlė frakcijoms vis dėlto susitikti su pretendentu ir tuomet apsispręsti, ar jis tinka būtų VRK nariu. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas pareiškė, kad nebenori susitikti su R. Grabinsku. R. Grabinskas į VRK narius pateiktas vietoj savo noru iš komisijos pasitraukusios Svajonės Šaltauskienės. Ji atsistatydino argumentuodama padidėjusiu darbo krūviu tarptautinėse notariatų organizacijose. R. Grabinskas šiuo metu dirba bankroto administratoriumi. Anksčiau jis yra dirbęs „Sodroje“, vadovavęs įmonėms „KauBalt“, „Pervalka“. Teisininku R. Grabinskas tapo 2006 metais Vilniaus universitete įgijęs teisės magistro laipsnį. 1981 metais jis tuometiniame Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institute įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę. Komisija jau nuo kovo dirba nepilnos sudėties. Iš jos yra pasitraukęs „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas Donatas Laurinavičius ir minėta Teisininkų draugijos deleguota S. Šaltauskienė. Be to, atsistatydinimo pareiškimą yra įteikęs teisininkas Darijus Beinoravičius. Pagal įstatymą, VRK sudaro Seimo vadovo siūlomas komisijos pirmininkas, du prezidento, du teisingumo ministro ir du Teisininkų draugijos pasiūlyti nariai bei partijų, gavusių Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pasiūlytų asmenų.

