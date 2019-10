Tačiau komisija nusprendė jo nelaikyti šiurkščiu ir apsiriboti atsakingų asmenų įspėjimu, nes neatitikimą pastebėjo pats G. Nausėdos štabas, be to, sumokėtus per 700 eurų įtraukus į kampanijos išlaidas limitas neviršytas.

VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vadovė Lina Petronienė pristatydama išvadą sakė, jog G. Nausėdos štabe už reklamos sklaidą feisbuke atsakinga buvusi S. Armoškaitė registruodama rinkimų paskyrą ją susiejo su asmenine ir iš pradžių mokamos politinės reklamos skleidimo išlaidas, 721 eurą, apmokėjo ne iš specialios rinkimų, o iš savo asmeninės banko sąskaitos.

„Jie patys pamatė klaidą, kai gavo pirmąsias sąskaitas, pasitaisė, visos kitos reklamos yra tvarkingai deklaruotos. Jie tą klaidą pamatė, bet jų klaida, kad klaidą ištaisę į ataskaitą neįtraukė. Tai yra sausio mėnuo, jie ataskaitų dar nepildė tuo metu, išlaidų nedeklaravo, matyt, taip ir liko, užsimiršo“, – sakė L. Petronienė.

VRK sprendimu S. Armoškaitės apmokėtos reklamos feisbuke išlaidos buvo pripažintos prezidento rinkimų kampanijos išlaidomis. Ši suma taip pat pripažinta nepinigine S. Armoškaitės auka G. Nausėdai.

Komisija taip pat pripažino, kad apmokėjus G. Nausėdos politinę reklamą socialiniame tinkle

„Facebook“ ne iš politinės kampanijos sąskaitos ir neapskaičius nepiniginės aukos, buvo pažeistas Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas.

VRK atsakingus asmenis įspėjo, kad pasikartojus aukų ir išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimams būtų taikoma administracinė atsakomybė.

VRK narys konservatorius Vilius Semeška siūlė komisijai vertinti, ar toks pažeidimas nėra aukojimas per trečiuosius asmenis ir neturėtų būti traktuojamas kaip šiurkštus rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimas.

„Ar jūs vertinot, kad tai sąmoningas veiksmas, reklamos pirkimas ne sau, o kandidatui? Aš manau, kad tai trečiojo asmens finansavimas, tai nėra tokia maža suma, 700 eurų nėra 30 eurų, ir tą sumą aukoja trečias asmuo. Nesakau, kad reikėtų bausti, bet manyčiau, kad reikėtų grąžinti skyriui, tegu įvertina S. Armoškaitės veiklą, ar tai nėra šiurkštus pažeidimas“, – kalbėjo V. Semeška.

L. Petronienė sakė mananti, jog kampanijos pradžioje iš asmeninės sąskaitos apmokėtos politinės reklamos išlaidos galėjusi būti klaida.

„Štabas ne po mūsų signalo pamatė, o patys, kad yra klaida, ta klaida galėjo įvykti. Išlaidos 700 eurų, aš tikiu, kad šitoj vietoj galėjo įvykti klaida. Ji kaip fizinis asmuo tikrai gali aukoti, aš manau, kad tai labiau apskaitos pažeidimas, o ne finansavimas per trečiuosius asmenis ar bandymas nuslėpti išlaidas“, – teigė L. Petronienė.

Po šio VRK sprendimo bus aiškinamasi, ar S. Armoškaitė iš viso būtų galėjusi legaliai suteikti tokio dydžio auką.

G. Nausėdos politinė kampanija atsiėjo beveik 330 tūkst. eurų, per 290 tūkst. eurų rinkimams turėjęs prezidentas dar yra skolingas už kampanijos išlaidas.

Šalies vadovas žada grąžinti skolą iki metų pabaigos.

Didžiausias prezidento rinkimų politinės kampanijos išlaidų dydis galėjo siekti 1,1 mln