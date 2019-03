VRK darbo grupė siūlė du mieste iškabintus plakatus su K. Mažeika bei jo kolega Seime Dainiumi Gaižausku ir biuro darbuotojais pripažinti paslėpta politine reklama, tačiau už tai tebuvo keturi komisijos nariai, prieš balsavo penki ir trys susilaikė. Taip pat darbo grupė siūlė konstatuoti, kad plakatams panaudodamas parlamentinei veiklai skiriamas lėšas K. Mažeika pasinaudojo tarnybine padėtimi. Tačiau plakato nepripažinus politine reklama, dėl šio punkto išvis nebalsuota. Už du plakatus iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų maždaug 700 eurų sumokėjo abu juose buvę Seimo nariai „valstiečiai“, K. Mažeika ir D. Gaižauskas. Abu parlamentarai tvirtino, kad plakatais su biuro darbuotojais, darbo laiku, kontaktais siekta informuoti Marijampolės gyventojus apie biuro darbą, tai esantis pigesnis būdas, nei apie savo darbą informuoti spaudoje. Susiję straipsniai: Savivaldos rinkimų „viščiukai“ – suskaičiuoti: nuo nepajudinamų kėdžių iki stebinančių rinkėjų pasirinkimų Mažeika pasirengęs atsisakyti Seimo nario mandato K. Mažeika pažymėjo, kad už plakatus sumokėti pinigai Seime teikiant ataskaitas dėl panaudotų lėšų parlamentinei veiklai niekam neužkliuvo. „Mes Seimui tiekiame ataskaitas, kaip išleidžiame lėšas, nė mažiausio klausimo nebuvo, ir viskas buvo patvirtinta“, – sakė politikas. VRK darbo grupė nustatė, kad iš parlamentinės veiklos lėšų apmokėtuose reklaminiuose stenduose šalia Seimo narių buvo 13 biuro darbuotojų, devyni iš jų kelti kandidatais per Marijampolės savivaldybės tarybos rinkimus, o du kandidatai dalyvavo rinkimuose gretimose savivaldybėse – Kazlų Rūdos ir Kalvarijų. Atsakymuose VRK Seimo nariai nurodė, kad šiais plakatais siekta visuomenei pristatyti biuro darbuotojus. „Buvo nuspręsta racionaliai naudojant parlamentines lėšas ir atsiradus galimybei pateikti daugiau informacijos apie biurą ir talkinančius asmenis viešai“, – teigiama Seimo narių atsakymuose. „Mes čia informavome tik tai, kad esame Seimo nariai, pažeidimo reklaminio nebuvo ir būti negalėjo. Tai yra gyventojų informavimas apie Seimo nario veiklą“, – per komisijos posėdį penktadienį sakė D. Gaižauskas. Savivaldos rinkimai vyko kovo 3 dieną. K. Mažeika jau išrinktas į Marijampolės savivaldybės tarybą, bet kovo 17 dieną dar dalyvaus antrajame mero rinkimų ture.

