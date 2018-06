VRK, su korupcija kovojančios „Transparency International“ bei skaidrumo rinkimuose siekiančios organizacijos „Baltosios pirštinės“ atstovai diskutuos apie visuomeninius rinkimų komitetus, jų finansavimą, asociacijų, viešųjų įstaigų dalyvių vaidmenį rinkimų komitetų veikloje. Bus aptariamas esamas teisinis reguliavimas ir teikiami siūlymai, kaip užtikrinti skaidresnius, sąžiningesnius rinkimus. Prezidentė Dalia Grybauskaitė metiniame pranešime praėjusią savaitę perspėjo, kad rinkimų komitetai tampa „vienkartinės demokratijos grimasa“ su neaiškiu finansavimu ir kontrole, o rinkimuose galime pamatyti „pseudodemokratinių judėjimų triumfą“. Šie teiginiai papiktino nepartinių politinių junginių atstovus. Savivaldybių tarybos ir merai Lietuvoje bus renkami kitais metais.

