Pasak VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės, stebėsenai trejiems metams ketinama skirti iki 80 tūkst. eurų. „Mintis yra kad būtų vykdoma stebėsena ir internete, įtraukiant ir socialinius tinklus“, – BNS sakė L. Matjošaitytė. Anot Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėjos Linos Petronienės, politinės kampanijos stebėsena perkama trejiems rinkimams 2019-aisiais, taip pat 2020-ųjų Seimo rinkimams ir, jei prireiks – neeiliniams rinkimams 2021-aisiais. „Mes informaciją lyginsime su tuo, ką teikia pati žiniasklaida, kandidatai, bus atliekama vietinės spaudos analizė. Išorinės reklamos stebėseną atlieka pačios apygardos. Mes duomenis lyginame, būna, kad tai padeda nustatyti ir paslėptą reklamą“, – sakė L. Petronienė. Reikalavimuose nurodyta, kad būtų stebima nemažiau kaip 50 regioninės spaudos leidinių, dalis regioninių, taip pat nacionalinės televizijos programos, ne mažiau, kaip penki interneto portalai. „Šįkart atskiru punktu prie interneto portalų įrašėme socialinius tinklus. Anksčiau socialinių tinklų, feisbuko stebėjimo paslaugų neteikdavo“, – teigė ji. Paslaugos turėtų būti pradėtos teikti jau šį lapkritį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.