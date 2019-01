Atlikusi tyrimą VRK nustatė, kad mero darbo ataskaitos nelaikomos politine reklama, ir nutarta kreiptis į Generalinę prokuratūrą dėl R. Šimašiaus galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, naudojant savivaldybės lėšas asmeninei naudai gauti.

VRK išvadose teigiama, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos metu R. Šimašius ir Liberalų sąjūdis pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, nes nėra duomenų, kad O. Šurajevas ir jo įmonė MB „Olegas ir storas“ būtų tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėję, siekiant gerinti R. Šimašiaus ir Liberalų sąjūdžio įvaizdį.

Atsižvelgiant į ataskaitų turinio visumą, pareigą informuoti rinkėjus ir savivaldybės bendruomenę apie mero ir savivaldybės veiklą, ir į tai, kad savaitinės mero ataskaitos paskelbtos ne politinės kampanijos laikotarpiu, VRK nepripažino savaitinių mero ataskaitų politine reklama, nors jose yra Remigijaus Šimašiaus, kaip politiko, politinės reklamos elementų.

VRK taip pat siūloma pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis sukurtų mero savaitinių ataskaitų atlygintiną viešinimas savivaldybės lėšomis Remigijaus Šimašiaus „Facebook“ „Politiko“ paskyroje, o ne savivaldybės oficialiuose informavimo šaltiniuose, yra Remigijaus Šimašiaus, kaip politiko, propagavimas.

Taip pat VRK pripažino 2018 m. spalio 16 d. R. Šimašiaus „Facebook“ „Politiko“ paskyroje atlygintinai skelbtą įrašą „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų R. Šimašiaus politine reklama. Todėl Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui buvo pavesta nustatyti nurodytos politinės reklamos skelbimo išlaidas bei finansavimo šaltinius ir papildyti visuomeninio rinkimų komiteto „R. Šimašiaus komanda „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“ kandidato Remigijaus Šimašiaus 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą.

VRK rekomendavo savivaldybių merams ir tarybų nariams nenaudoti savivaldybių lėšų veiklos ataskaitoms skelbti asmeniniuose informavimo kanaluose (socialinių tinklų asmeninėse ir politiko paskyrose, asmeniniuose puslapiuose ir kitur).

Išvadoje taip pat nurodoma, kad nors O. Šurajevas 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimų kampanijos metu aktyviai reiškė paramą R. Šimašiui ir Liberalų sąjūdžiui, patikrinus politinės kampanijos finansavimo ataskaitos priedus, nenustatyta, kad juose būtų deklaruotos politinės reklamos išlaidos fiziniam asmeniui O. Šurajevui ir (ar) MB „Olegas ir storas“, uždarajai akcinei bendrovei „TELE-3“.

VRK posėdyje dalyvavęs Remigijaus Šimašiaus atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas klausė, ar gyventojų informavimas apie mero ir savivaldybės atliktus darbus yra nusikaltimas.

„Svarbu pažymėti, kad ataskaitos nebuvo nei šio, nei kitais tyrimais nebuvo pripažintos politine reklama. (…) Išvadose nepaaiškinama, kokią asmeninę naudą gauna Šimašius, skelbdamas apie savo darbus“, - sakė A. Zubriakovas.

Jis atkreipė dėmesį, kad filmukai buvo skelbiami politiko Remigijaus Šimašiaus paskyroje, o ne savivaldybės paskyroje, dėl to, kad tai didžiausią sklaidą turintis kanalas. Be to, anot jo, rinkėjai yra sąmoningi, todėl nebūtina prie politiko paskyros prirašyti, kad ji yra, pavyzdžiui, „Vilniaus meras“. Be to, anot jo,

Įrašus kurti pradėjo anksčiau nei pasirašė sutartį

DELFI primena, kad dar gegužės mėnesį Olego Šurajevo vadovaujama MB „Olegas ir storas“ ir Vilniaus miesto savivaldybė sukirto rankomis ir prasidėjo projektas „Mero veiklos dienoraštis“. O. Šurajevas pradėjo kurti Remigijaus Šimašiaus veiklą reklamuojančius vaizdo įrašus.

Paslaugų pirkimo pažymoje pažymėta, kad paslaugos tiekėją savivaldybė pasirinko apklaususi tris galimus tiekėjus: „Scuare production house“, „Nepilkas Vilkas“ ir MB „Olegas ir storas“. Tiesa, pasiūlymą pateikė tik pastaroji įmonė, tad savivaldybė rinkosi vieną iš vieno. Įmonės „Nepilkas Vilkas“ atstovė Paulina DELFI patvirtino, kad tokį pasiūlymą įmonė gavo, tačiau tuo metu, anot jos, kompanijos atstovai buvo išvykę, todėl pasiūlymo taip ir nepateikė. Vienas iš prodiusavimo įmonės „Scuare production house“ įkūrėjų, Laurynas Mataitis, apie pasiūlymą sužinojo tik po DELFI skambučio.

Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyrius pasiūlymus įmonėms išsiuntė elektroniniu paštu, šiai įmonei skirtas laiškas įkrito į brukalų dėžutę. „Kažkodėl sistema šį laišką suprato kaip brukalą, net nemačiau šio laiško. Gal būčiau net sudalyvavęs“, – tik dabar, skaitydamas dar pavasarį gautą laišką, teigė L. Mataitis. Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus teigimu, pirkimo sąlygos nebuvo pažeistos.

„Viešųjų pirkimų įstatymas numato pirkimą apklausos būdu, kai planuojamo pirkimo vertė ne didesnė nei 12 100 eurų su PVM (10 tūkst, atskaičius mokesčius). Šiuo atveju kaip ir reikalauja įstatymas buvo apklausti ne mažiau kaip trys tiekėjai, ir pasirašyta sutartis su MB „Olegas ir storas“, – teigė savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus atstovai.

Savivaldybės atstovai kvietimą pateikti savo sąlygas įmonėms išsiuntė elektroniniu paštu. Viena jų nusprendė nedalyvauti, kita laiško nė nematė, o savo sąlygas pateikė tik O. Šurajevo atstovaujama įmonė, kuri ir laimėjo konkursą. Kvietime teikti pasiūlymą buvo nurodyta, kad sutartį pasirašysiantis paslaugos tiekėjas įsipareigos ne trumpesnius nei minutės trukmės vaizdo įrašus pateikti kiekvieną mėnesio penktadienį arba kitu sutartu laiku. Buvo numatyta, kad paslaugos tiekėjas turi paruošti 4 vaizdo įrašus per mėnesį. Sutartis pasirašoma pusmečiui.

Sutartis buvo sudaryta 2018 m. gegužės 22-ąją, pasirašyta – gegužės 23 d. Sutartį pasirašė O. Šurajevo įgaliotas asmuo. Vėliau paaiškėjo, kad įrašus apie Vilniaus merą O. Šurajevas kuria nuo balandžio vidurio.

Tyrimą dėl minėtų filmukų nutarė pradėti ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), „įvertinusi Vilniaus savivaldybės Antikorupcijos komisijos pranešime nurodytas aplinkybes bei kitą viešai skelbiamą informaciją (...). VTEK vertins, ar (...) R. Šimašius nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių įstatymo II skirsnio nuostatų, taip pat šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų nuostatų, įpareigojančių nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti ir numatančių draudimą naudotis savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, kai galbūt savivaldybės lėšomis sukurtus vaizdo reportažus talpino savo socialinio tinklo paskyroje.“