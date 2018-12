D. Vilytė šiai institucijai iškėlė aukščiausius profesionalumo reikalavimus, stiprinant viešųjų pirkimų politiką, taikant aktyvią pažeidimų prevenciją ir siekiant skaidraus bei efektyvaus valstybės lėšų naudojimo, pranešė Prezidentūra. D. Vilytė buvo du kartus išrinkta geriausia metų valstybės tarnautoja, jos nuopelnai šiemet įvertinti valstybės apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Premjeras Saulius Skvernelis, pateikės D. Vilytės kandidatūrą, tai pat sakė, kad jos nuopelnai skaidrinant viešuosius pirkimus yra akivaizdūs, todėl šiuos darbus būtina aktyviai tęsti. Jo žodžiais, VPT vadovei keliamos dvi pagrindinės užduotys: tolesnė aktyvi viešųjų pirkimų prevencija ir priežiūra bei racionalus valstybės lėšų panaudojimas – būtina didinti ne mažiausios kainos, o ekonominio naudingumo pirkimų skaičių. Susiję straipsniai: Premjeras giria VPT vadovę Vilytę ir siūlo skirti antrai kadencijai Tuometinė Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) direktorė D. Vilytė VPT vadove paskirta 2014 metų lapkričio pradžioje, o pareigas ji pradėjo eiti gruodžio 22-ąją. Tuomet jos kandidatūrą teikė premjeras socialdemokratas Algirdas Butkevičius. Ekonomikos ir psichologijos išsilavinimą turinti D.Vilytė 7 metus yra dirbusi LVPA, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) taryboje, Atviros Lietuvos fonde, yra buvusi viešųjų įstaigų „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir Pilietinės visuomenės instituto valdybų narė, buvo viena iniciatyvos „Baltoji banga" pradininkių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.