Kitų dviejų mažesnę kainą pasiūliusių tiekėjų pasiūlymai Širvintų rajono savivaldybės administracijos pernai birželį paskelbtame konkurse buvo atmesti. Bendrovė „Conlista“ siūlė 235 tūkst. eurų, bendrovė „Strefa“ – 316,1 tūkst. eurų kainą. VPT nustatė, kad Viešųjų pirkimų įstatymas buvo pažeistas visuose trijuose konkurso etapuose – nustatant preliminarią vertę, parengiant pirkimo dokumentus, tarp jų ir techninę specifikaciją, bei vertinant laimėtojo pasiūlymą. „Netinkamai apskaičiuodama preliminarią pirkimo objekto vertę, perkančioji organizacija neužtikrino, kad pirkimui skirtos lėšos būtų panaudotos racionaliai ir efektyviai“, – rašoma VPT pranešime. Preliminari pirkimo vertė buvo 709,2 tūkst. eurų.











