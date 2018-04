VPT vertinimu, sutartis turi būti nutraukta, nes buvo sudaryta netaikant viešųjų pirkimų procedūrų, nors įsigytoms paslaugoms tokia išimtis negalėjo būti taikoma. Pasak VPT, savivaldybė sprendimą be konkurso samdyti „Jurex“ aiškina įstatymo išimtimi, leidžiančia teisines paslaugas pirkti be konkurso, kai reikia paslaugų, susijusių su atstovavimu arbitražo, taikinimo arba teisminiame procese. Tačiau, anot VPT, sutartyje numatytos daug platesnės paslaugos (pavyzdžiui, advokatai įsipareigoja savivaldybės pavedimu ją konsultuoti visais veikloje kylančiais teisės klausimais, rengti įvairius teisinę reikšmę turinčius dokumentus ir t. t.). Be kita ko, VPT užkliuvo, kad sutartyje nustatyta kaina ne tik už teisinių paslaugų teikimą teisminių ginčų srityje. VPT sukritikavo ir tai, jog sutartis galioja neterminuotai. Druskininkų savivaldybės atstovai BNS ketvirtadienį sakė artimiausiu metu pateiksiantys atsakymą, kaip elgsis po nepalankios VPT išvados. Ši išvada gali būti skundžiama teismui. „Jurex“ atstovauja ne tik savivaldybei, bet ir merui Ričardui Malinauskui jo asmeninėse bylose.











