„Yra ir planų, ir pradėtų projektų, kuriuos norėtųsi tęsti, pavyzdžiui, naujos sistemos (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos. - ELTA) projektas. Yra noras, kad būtų daugiau ekonominio naudingumo, kad galvotume ne apie procedūras viešuosiuose pirkimuose, bet apie tikslą naudojant viešuosius finansus, kad gautume geriausią kokybę už geriausią kainą“, - Eltai sakė D. Vilytė.

Pasak VPT direktorės, atliekant viešuosius pirkimus ypač svarbus profesionalumo didinimas.

„Lietuva turi išskirtinai daug perkančiųjų organizacijų. Matyt, reikia stambinti, centralizuoti pirkimus, nes jos (perkančiosios organizacijos. - ELTA) ne visos turi reikiamų kompetencijų. Reikia susikoncentruoti keliose srityse, ypač tose, kur yra didelės investicijos: statybos, medicinos, IT, ūkio. Todėl privalu suburti profesionalią komandą ne tik žmonių, suprantančių viešuosius pirkimus, bet ir žmonių, kurie žino perkamo objekto specifiką“, - Eltai sakė D. Vilytė.

VPT direktorė mano, kad reikėtų supaprastinti teisinį reguliavimą, nes vietos bendruomenės, anot jos, neturėtų vykdyti viešųjų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

„Reikia peržiūrėti teisinį reguliavimą viešuosiuose pirkimuose. Galbūt su ministerijų iniciatyvomis pavyks šią sritį padaryti kiek paprastesnę, kad vietos bendruomenėms nereikėtų gavus paramą iš ES struktūrinių fondų ar savivaldybės vykdyti viešuosius pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą“, - Eltai teigė D. Vilytė.

D. Vilytė antrai kadencijai taip pat užsibrėžė tikslą kelti sistemines bėdas viešuosiuose pirkimuose ir jas po truputį naikinti.

„Norėtųsi sulaukti to laiko, kai viešųjų pirkimų kontrolės valstybei nereikės. Kai patriotiški mūsų jausmai pasireikš ne tik per himno giedojimą, bet ir per įstatymų laikymąsi“, - pridūrė D. Vilytė.

ELTA primena, kad VPT vadovas skiriamas 4 metų kadencijai. D. Vilytės pirmoji kadencija baigiasi gruodžio 22 d.

Kaip rašoma Prezidentės spaudos tarnybos pranešime, nuo 2014 m. pabaigos VPT vadovaujanti D. Vilytė šiai institucijai iškėlė aukščiausius profesionalumo reikalavimus stiprinant viešųjų pirkimų politiką, taikant aktyvią pažeidimų prevenciją ir siekiant skaidraus bei efektyvaus valstybės lėšų naudojimo.

D. Vilytės kandidatūrą antrai kadencijai pateikęs ministras pirmininkas Saulius Skvernelis teigė, kad D. Vilytės nuopelnai skaidrinant viešuosius pirkimus - itin jautrią ir valstybei svarbią sritį - yra akivaizdūs. „Šiuos darbus būtina aktyviai tęsti. Direktorė įrodė, kad yra žmogus, kuris nori ir geba tai daryti“, - teigė premjeras.

Anksčiau D. Vilytė yra vadovavusi Lietuvos verslo paramos agentūrai, dirbo Atviros Lietuvos fondo direktore, yra prisidėjusi prie daugelio nevyriausybinių institucijų susikūrimo ir veiklos, buvo viena iš iniciatyvos „Baltoji banga“ pradininkių.