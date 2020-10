Vertindamas beprecedentę savo kovą Utenos apygardoje, G. Paluckas sako, jog situacija buvo labai įdomi, o balsų skaičiavimas ir perskaičiavimas apaugo sąmokslo teorijom.

„Štai koks gali būti gyvenimas. Kai sako, kad vienas balsas nieko nereiškia, galbūt tai taps pamoka, kad reikia pasistengti ir dėl vieno balso“, – laidoje „Delfi diena“ sako LSDP pirmininkas.

„Buvo lygu, per naktį atsirado pora sugadintų [biuletenių], dabar dar 7 kažkur nukeliavę. Gyvenimas įdomus, vis dar geba nustebint“, – priduria jis.

Savo pasirodymą rinkimuose G. Paluckas teigia vertinantis kaip neblogą: „Po pirmo turo persvara buvo beveik 10 proc. Tai sugebėjom ir įveikti tą skirtumą, ir savo balsų skaičių padidinti beveik dvigubai.“

Tačiau partija, anot jo, pasirodė prasčiau nei tikėtasi. „Mes tikrai nesidžiaugiam, mūsų lūkesčiai buvo didesni ir rezultatus galim vertinti kaip prastokus. Bet kokios priežastys tai lėmė, diskutuosime“, – žada G. Paluckas.

Apie planus trauktis iš partijos pirmininko pareigų G. Paluckas nekalba ir primena, kad gegužės mėnesį planuojami rinkimai.

„Čia yra partijos vidinis reikalas. Aš tikrai įdėjau labai daug pastangų, mėgindamas partiją stumtelėti į europietiškos kairės pusę ir matau tikrai nemažų pasiekimų. Be abejo, padaryta klaidų.“

Anot jo, trečiadienį susitinka naujai išrrinkta Socialdemokratų frakcija. Jo paties planuose – darbas Seimo Ekonomikos komitete, o imtis lyderystės opozicijoje, G. Palucko manymu, turėtų „valstiečiai“.

„Net neabejoju, jog pirmiausiai tą naštą turėtų nešti „valstiečiai“, ir neabejoju, kad jie tą padarys. Opozicijos lyderis bus nuspręstas visiems pasitarus, matyt, matysime rotaciją per ketverius metus vienos frakcijos atstovas, paskui kitos užims tas pareigas. Premjeras, mano galva, yra stipriai pavargęs, gal perduos estafetę kažkam kitam – čia sutarimo reikalas“, – kalba G. Paluckas.

Jis neatmeta, jog net dirbdami opozicijoje socialdemokratai galėtų palaikyti ir kai kurias naujos Vyriausybės programos nuostatas.

„Jeigu matysime savo nuostatas Vyriausybės programoje, mes jas taip pat palaikysime. Kažkokių vedybų su opozicinėm frakcijom mes tikrai nesiruošiam sudarinėti“, – sako politikas.

Vardindamas pirmuosius darbus Seime, G. Paluckas mini Vyriausybės programinių nuostatų vertinimą, kitų metų biudžetą ir pandemijos suvaldymo priemones, kurios šiuo metu, jo manymu, įvedamos jau pavėluotai.

„Manau, kad kolegos „valstiečiai“ užtempė su tomis priemonėmis. Kai statistika dešimtimis kartų viršijo pavasario, nesiimti priemonių tikrai buvo neatsakinga ir tai buvo susiję su rinkimais – tikėtinu didesniu aktyvumu ar mėginimu pritraukti savo rinkėjus ateiti balsuoti. Dabar mes turim padarinius ir priemonių pasirinkimas labai ribotas – teks keisti savo įpročius, mažiau pramogauti ir saugoti savo ir kitų sveikatą“, – teigia G. Paluckas.

„Jeigu visi susiimsim ir per krepšinio varžybas plikom burnom nešūkausim, galbūt to ir užteks. Ekonomikos uždarymas mums kainuotų neproporcingai daug, mes sau to leisti negalime. Jau ir taip pirmosios bangos padarinius kompensuojame skolintomis lėšomis. Tokio karantino, koks buvo pavasarį, mes neištversime, neištvers mūsų ekonomika, darbo vietos, todėl tikrai visi susiimkime ir netampykime likimo už ūsų“, – laidoje „Delfi diena“ kalba LSDP pirmininkas.