Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), pėstininkų kovos mašinų (PKM) „Vilkas“ gamintojas ARTEC Vokietijos poligonuose intensyviai testuoja du Lietuvos PKM prototipus. Abu prototipai pagaminti pagal Lietuvos kariuomenės reikalavimus, kuriuose sumontuoti Izraelio gamybos bokšteliai, apginkluoti greitašaudėmis 30 mm patrankomis ir prieštankinėmis raketomis „Spike LR“. „Pėstininkų kovos mašinų projektas yra vienas iš svarbiausių Lietuvos kariuomenės modernizavimo ir stiprinimo elementų“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Anot jo, Lietuvos kariuomenės poreikiams pritaikyti „Vilkai“ žymi kokybinį šuolį modernizuojant kariuomenę, aprūpinant ją šiuolaikine technika ir ginkluote, kuri priartina prie NATO standartų. Pasak KAM, svarbiausia prototipų užduotis – padėti gamintojui identifikuoti silpnąsias PKM „Vilkas“ vietas, kad prieš pradedant masinę kovos mašinų gamybą būtų pašalinti techniniai trūkumai, užtikrinta gaminio kokybė ir visų sistemų funkcionalumas. „Šias dvi PKM vadiname prototipais, nes tai pirmosios mašinos, kurios pagamintos pagal Lietuvos reikalavimus su integruotais ginkluotės bokšteliais ir dabartiniame etape skirtos visų sistemų integralumo ir funkcionalumo įvertinimui“, – apie PKM prototipą kalbėjo projekto vadovas Lietuvos karininkas majoras Nerijus Šivickas. Anot jo, palyginti su pernai gautomis vairuotojų rengimo mašinomis, šie kovos mašinų prototipai yra žymiai sudėtingesni, juose sumontuota daugiau ir skirtingos įrangos, kuri šarvuotą transporterį paverčia pajėgia kovos mašina. Pasibaigus testavimams, abiejų prototipų techninė būklė bus atstatyta iki gamyklinių PKM „Vilkas“ parametrų ir jie bus grąžinti Lietuvos kariuomenei. Pirmosios PKM „Vilkas“ į Lietuvą turėtų būti atgabentos 2019 metų pradžioje. Lietuva liepą taip pat išsiuntė ketinimų raštą dėl prisijungimo prie NATO Paramos ir pirkimų agentūra (NSPA) pėstininkų kovos mašinų „Boxer“ aprūpinimo ir išlaikymo programos. Anot KAM, taip siekiama užtikrinti tinkamą Lietuvos kariuomenės perkamų PKM logistinį aprūpinimą – galimybę naudotis bendrais atsarginių dalių ir centriniais sandėliais, pagrindinių agregatų remonto pajėgumais, gauti techninę ir inžinerinę paramą ir kt. Pagal 2016 metais pasirašytą sutartį, Lietuvos kariuomenei už beveik 386 mln. eurų bus nupirktos 88 pėstininkų kovos mašinos ginkluotos greitašaudėmis patrankomis ir prieštankinėmis raketomis. Šiomis PKM bus aprūpinti Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionai.

