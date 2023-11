Patruliuodami Vokietijos pareigūnai pamato keliasdešimties žmonių grupę netoli sienos su Lenkija, tikriausiai jie atėjo iš ten.

Pareigūnai atvykėlius susodina į autobusiuką ir išveža suregistruoti.

„Pastarosiomis savaitėmis nuo vasaros sustabdytųjų nuolatos daugėja. Ir tai, ką mes čia dabar radome, yra mūsų kasdienybė“, – teigė Vokietijos policijos pareigūnas Frankas Malackas.

Skaičiuojama, kad vien šių metų rugsėjį į Vokietiją atvažiavo daugiau nei 20 tūkst. nelegalų. Tokių kiekių net ir ši migrantus itin viliojanti šalis nematė jau 7 metus.

Vokietijos kancleris O. Scholzas pareiškė, kad migrantus, kurie šalyje likti neturi teisės, reikia pradėti deportuoti dideliu mastu.

„Šios priemonės yra būtinos, turime labai didelį nelegalios migracijos antplūdį. Taigi kaip valstybė turime veikti“, – tvirtino Vokietijos vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser.

Vokietijos kancleris O. Scholzas ėmė rodyti norą asmeniškai imtis migracijos kontrolės po nesėkmių dviejų federalinių žemių rinkimų. Užtat griežtai apie nelegalią migraciją kalbant kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ reikšmingai stiprina savo pozicijas.

„Sustiprinome apsaugą prie sienų su Šveicarija, Austrija, Čekija ir Lenkija. Siekiame užkirsti kelią tiesiog važinėti pirmyn–atgal“, – teigė Vokietijos kancleris O. Scholzas.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad yra ir kita šių pokyčių priežastis. „Hamas“ užpuolus žydus, Vokietijoje arabai išėjo į gatves teroristų palaikyti su antisemitiniais šūkiais.

„Tai jau yra raudona riba vokiečiams. Jie to negali sau leisti, nes nuo darželių, mokyklos prisiekė, kad niekada daugiau“, – LNK žinioms kalbėjo Ž. Pavilionis.

Vokietijoje greičiausiai yra ir atėjusių per Baltarusijos miškus, per Lietuvą. Užpernai 4 tūkst. migrantų čia buvo laikinai sulaikyti, bet tolesni keliai – nežinomi.

„Kai, pavyzdžiui, jie grįžta čia Lietuvoje pasiprašyti prieglobsčio naujagimiui, tai iš netiesioginių įrodymų pastebime, kad dažniausiai jie grįžta iš Vokietijos“, – LNK teigė Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

PRODUCTION - 08 January 2023, Berlin: Four people wait for a bus on Sonnenallee not far from the high-deck housing estate in Neukölln. There, as in numerous other places in the city, violence escalated on New Year's Eve. Unknown persons set fire to a bus in the underpass. Politicians, police and various associations are now looking for solutions. Photo: Paul Zinken/dpa

© dpa / Scanpix