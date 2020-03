„Žinome, kokia situacija yra Vokietijos ir Lenkijos pasienyje. Esame informuoti, kad lietuviai nori blokuoti kelią. Užsienio reikalų ministerija toliau daro viską, kad situacija Vokietijos ir Lenkijos pasienyje išsispręstų“, – BNS sakė ministerijos atstovė Rasa Jakilaitienė.

Ji taip pat teigė, kad apie pasienyje įstrigusių lietuvių planus ministerijai pranešė kiti ten esantys lietuviai.

Vis dėlto, socialiniuose tinkluose pirmadienio pavakarę plinta vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip kelios dešimtys lietuvių, stovėdami ant važiuojamosios kelio dalies, blokuoja eismą Vokietijos ir Lenkijos pasienyje.

„Valstybė nieko nepadaro, tai darom patys žmonės“, – sakė tiesiogiai iš pasienio ruožo transliavęs asmuo.



Vaizdo įraše matyti, kad prie mašinų buriuojasi kelios dešimtys žmonių. Kaip Delfi informavo prie Lenkijos sienos esantis lietuvis, neatrodo, kad mūsų šalies valdžia stengiasi padėti – jiems trūksta informacijos apie planus, kaip juos ruošiama grąžinti atgal į Lietuvą.

Prie sienos keli šimtai lietuvių laukia jau maždaug pusantros paros. Kaip patys sako, jie patikėjo premjero S. Skvernelio duotu pažadu, kad pavyks pervažiuoti Lenkiją ir grįžti į namus.

Pašnekovo teigimu, Lenkijos pasieniečiai sako, kad nėra priimto jokio įstatymo, kodėl lietuviams būtų leista važiuoti per jų šalies teritoriją.

Pirmadienio vakarą Delfi redakciją pasiekė ir vieno prie Vokietijos – Lenkijos sienos esančio vyro pasakojimas.

„Esame įkaitai Vokietijos/Lenkijos pasienyje. Valdžios populistiniai bei impotentiniai pažadai kelia ne tik juoką, bet ir pyktį. Pradedant nuo to, kad ministras bei LR prezidentas švaistosi tokiais pažadais, o konkretumo nėra, be to atkreipkit dėmesį į visai neseniai vykusias krepšinio varžybas.

Geras pavyzdys visiems, žuvis pūva nuo galvos, bet pasielgė tikrai ne diplomatiškai“, – rašė jis.

Kritikavo jis ir informacijos trūkumą.

„Tarkim, spaudoje mirga LR Prezidento posakis: Bus konvojus...O kokiam poste? Neaišku, kur mums laukt, kada atvažiuos, ar bus mums leista kirsti sieną? Nėra atsakymų į klausimus. Mes turim impotentinę respublika su impotentiniu valdymo organu, kuris iščiulpia viską iš mokesčių mokėtojų“, – kritikos negailėjo jis.

Vyras rašė, kad tiesiog nori grįžti namo.

„Mes gi tik pravažiuosime Lenkiją, norim grįžti namo. Kai stovi prie sienos ir matai nelygybę, mūsų tautos, bei mūsų broliukų latvių, estų diskriminavimą, darosi graudu. Lenkijos piliečiai laisvai įvažiuoja į Lenkiją ir atgal grįžta į Vokietiją. Na niekaip nesuvokiu. Taip išeina, kad jie nėra šio viruso nešiotojai?“ – klausimą kėlė jis.

„Kodėl mes čia? Atsakymas paprastas, tiesiog buvom apgauti, nes mūsų lietuvių įmonių vadovai tikino, kad mumis pasirūpins ir grąžins namo, kalbėjom su kitais lietuviais, apgavo darbdaviai ir juos, liepė dirbt, nežiūrint į tai, kad bus paskelbtas karantinas, uždarytos sienos, nutrauktas darbas, tai niekis, nieko baisaus. Jei kas atsitiks, mes pargabensim. Na vėl iškyla logiškas klausimas, kaip? Jei sienos uždarytos, kas minutę grįžt namo šansų mažėja, nes atšaukiami skrydžiai...

Apmaudu, kad grįžau dirbt į lietuvių įmonę, nes dauguma tik verkia, kad nėra darbuotojų, o kad darbuotojus mausto ir taip elgiasi šioje situacijoje...“, – rašė vyras.

Sprendimas kol kas nepriimtas

Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, iš Šiaulių jau išskrido lėktuvas, kuris pargabens įstrigusius lietuvius.

„Šiandien 16 val. iš Šiaulių oro uosto pakilo Lietuvos kariuomenės transporto lėktuvas C–27 J „Spartan“. Skrydžio tikslas – Vokietija, užduotis – parskraidinti dalį namo savarankiškai negalinčių grįžti Lietuvos gyventojų“, – rašoma Lietuvos kariuomenės feisbuko paskyroje.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pirmadienį Vyriausybėje pranešė, kad pasienyje gali būti įstrigę per 400 automobilių, kuriuose esantys žmonės pageidauja parvykti į Lietuvą.

Šiuo metu Lietuvos diplomatai ir šalies vadovai derasi su Lenkija dėl galimybės lietuviams grįžti humanitariniu koridoriumi namo, tačiau kol kas sprendimas nepriimtas.

Lietuvos link dėl koronaviruso grėsmės vykstantys lietuviai Vokietijoje pradėjo strigti nuo sekmadienio vidurnakčio, kai Lenkija, siekdama stabdyti koronaviruso plitimą, užvėrė savo sienas užsieniečiams.