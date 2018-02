V. Vobolevičius BNS teigė tokį sprendimą priėmęs dėl iškeltų sąsajų su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LŽVS), nors pats ryšius kategoriškai neigia. „Kategoriškai neigdamas bet kokius ryšius su „valstiečiais“, darbo grupės ir VRK pajėgumo dirbti labui atsistatydinau, o tada buvo išvis tragikomiškas momentas, kai niekas nesutiko tapti pirmininku“, – BNS penktadienį sakė V. Vobolevičius. „Vakar gavau skambutį iš „15min“ ir supratau, kad greičiausiai bus labai nekomplimentinis straipsnis, mane bandantis sieti nepagrįstai su „valstiečiais“, ir tokiu būdu tas straipsnis galėtų kompromituoti mane kaip darbo grupės vadovą ir visos darbo grupės išvadas“, – situaciją aiškino V. Vobolevičius. Minimoje portalo „15min“ publikacijoje nurodoma, kad V. Vobolevičius yra viešosios įstaigos „Laisvos visuomenės institutas“ steigėjas ir valdybos pirmininkas, o instituto vadovės, tiek dabartinė Salomėja Fernandez Montojo, tiek buvusi Kristina Zamarytė Sakavičienė, yra Seimo narės „valstietės“ Agnės Širinskienės padėjėjos. Taip pat teigiama, kad V. Vobolevičius padėjo „valstiečiams“ rengti rinkimų programą. V. Vobolevičius sakė susitikęs su „valstiečių“ vadovu Ramūnu Karbauskiu bei partijos atstovais Tomu Tomilinu ir Eugenijumi Jovaiša bei diskutavęs, kaip „valstiečių“ keliamas darnos idėjas „padaryti nuosekliomis politinės filosofijos kontekste“, tačiau teigė tai buvus tik pokalbį, pačios programos jis nerengęs. „Būtent mano indėlis kalbantis su R. Karbauskiu, T. Tomilinu, E. Jovaiša apie tai, kas tos darnos, kokiu kampu būtų galima jas sieti su politine filosofija“, – sakė VRK atstovas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė penktadienį žurnalistams Seime teigė neturinti priežasčių abejoti V. Vobolevičiaus nešališkumu. „Kiekvienas VRK narys yra laisvas apsispręsti, ar jam gresia viešųjų ir privačių interesų konfliktas, kokios aplinkybės gali tai lemti. (...) Komisijos narys V. Vobolevičius buvo paskirtas ir deleguotas prezidentės, man dėl jo nešališkumo nekyla jokių klausimų. Šiai dienai aš neturiu priežasčių teigti,kad jis galėtų priimti LŽVS šališkus, palankius sprendimus“, – sakė L. Matjošaitytė. Pati VRK vadovė yra kritikuojama, kai perėmusi vadovavimą komisijai praėjusių metų birželį neteikė svarstyti ankstesnės kadencijos VRK darbo grupės parengtos išvados dėl „valstiečių“. VRK darbo grupės išvadoje dėl „Agrokoncerno“ paramos renginiams, serialui „Naisių vasara“ nebuvo nustatyta rinkimų įstatymų pažeidimų, tačiau siūlyta kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl galimų mokesčių įstatymų pažeidimų skiriant paramą. VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų. Liberalų sąjūdis taip pat kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl V. Vobolevičiaus, teigdami, kad jis turėjo nusišalinti nuo klausimų, susijusių su konservatoriais, nes pats yra buvęs jų renginių lektoriumi. V. Vobolevičius ketvirtadienį VRK posėdyje patvirtino dalyvavęs konservatorių renginiuose, tačiau sakė, kad tai nėra pagrindas nusišalinti, nes už paskaitas nėra gavęs atlygio, nebuvo pasirašęs sutarčių, o kaip politologas jis yra dalyvavęs daugelyje politinių renginių, turi daug kontaktų su politikais.

