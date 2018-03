VTEK nerado pagrindo V. Vobolevičiaus galimų ryšių su „valstiečiais-žaliaisiais“ ar įtarti galimu interesų dėl to, kad jis dar nebūdamas komisijos nariu vedė paskaitą, kurią organizavo Demokratinės politikos institutas (DPI) ir yra teigiamai pasisakęs apie šio instituto vadovą Mantą Adomėną, o paskui dalyvavo svarstant šį klausimą VRK.

Į VTEK dėl V. Vobolevičiaus kreipėsi Seimo opozicinių frakcijų atstovai. Jiems sukėlė klausimų tai, kad V. Vobolevičius, būdamas všį „Laisvos visuomenės institutas“ valdybos pirmininku yra darbiniais ryšiais susijęs su to paties instituto direktore Salomėja Fernandez Montojo, kuri taip pat yra vienos artimiausių valstiečių–žaliųjų lyderio Ramūno Karbauskio bendražygių – Agnės Širinskienės padėjėja–sekretorė.

Atsižvelgiant į tai, kad A. Širinskienė per savo padėjėją esą gali daryti V. Vobolevičiui įtaką priimant sprendimus VRK dėl „valstiečių-žaliųjų“, R. Karbauskio, A. Širinskienės, buvo keliamas klausimas, ar neturėjo V. Vobolevičius deklaruoti ryšių su šiais asmenimis, taip pat ir su S. Fernandez Montojo.

VTEK įvertino aplinkybę, kad, pagal įstatymą, turi būti deklaruoti ryšiai su juridiniais asmenimis. V. Vobolevičius nurodė viešųjų ir privačiųjų ryšių deklaracijoje, kad jis yra „Laisvos visuomenės instituto“ valdymo organo narys.

VTEK atkreipė dėmesį, kad S. Fernandez Montojo yra Seimo narės padėjėja, tai yra kanceliarijos darbuotoja, tad V. Vobolevičius, kaip VRK pirmininkės pavaduotojas, dėl jos jokių sprendimų priimti negali.

VTEK vertinimu, teiginiai, kad per S. Fernandez Montojo gali būti daroma įtaka V. Vobolevičiaus sprendimams yra tik prielaida. VTEK narė Dalia Paulauskaitė teigė, kad komisija galėtų tirti tokį prašymą, jeigu jis būtų papildymas kokiais nors konkrečiais faktais. Jeigu to nebus padaryta, VTEK to nemato galimybių tirti.

Nekilo problemų ir dėl DPI

Nesukėlė V. Vobolevičiui problemų ir Liberalų sąjūdžio kreipimasis į VTEK dėl to, kad jis 2016 m. vasarį dalyvavo Demokratinės politikos instituto, kuris priklauso konservatoriui Mantui Adomėnui, organizuojamuose renginiuose. Teigiama, kad ten jis buvo lektoriumi.

Taip buvo nurodoma, kad 2016 m. gruodžio 14 d. vyko konferencija Seime ir V. Vobolevičius ten skaitė pranešimą, o vienas šios konferencijos organizatorių buvo Demokratinės politikos institutas.

Kreipimesi taip pat atkreipiamas dėmesys, kad prieš 2016 m. Seimo rinkimus savo interviu, kuriame jis išsakė nuomonę, kad „M. Adomėnas turės daugumą 5 procentais“.

Atkreiptas dėmesys, kad 2018 m. vasarį VRK buvo svarstytas klausimas dėl Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (taip pat ir Demokratinės politikos instituto organizuotų) renginių finansavimo. V. Vobolevičius dalyvavo toje darbo grupėje. Šio klausimo nagrinėjimas VRK, VTEK žiniomis, nukeltas į kovo 15 dienos posėdį.

VTEK įvertino aplinkybes, kad tuo metu, kai vyko 2016 m. renginiai, V. Vobolevičius buvo žinomas politologas Lietuvoje, tad nematė nieko keisto, kad jis juose dalyvavo ir juos vedė. Atkreiptas dėmesys, kad jis tuo metu nebuvo VRK nei narys, nei pirmininkas.

VTEK vertinimu, toks faktas nesukuria interesų konflikto ir ryšio, kurį reikėtų deklaruoti privačių interesų deklaracijoje.

Komisija taip pat pažymėjo, kad visos tos aplinkybės, apie kurias kalbama kreipimesi vyko 2016 m., todėl ir „atvėsimo laikotarpis“ yra praėjęs. VTEK nerado ryškių duomenų, kurie rodytų ryšį tarp konservatorių, Demokratinės politikos instituto arba M. Adomėno ir V. Vobolevičiaus.

Problemos dėl nedeklaruotų pareigų

Problemų V. Vobolevičiui kilo dėl to, kad jis nedeklaravo savo pareigų LRT komisijoje. VTEK iš „Sodros“ duomenų mato, kad jis yra šios komisijos narys, tačiau to jis nėra nurodęs viešų ir privačių interesų deklaracijoje.

VTEK žiniomis, V. Vobolevičius į šią komisiją pirmą kartą buvo paskirtas 2013 metais, o paskui – 2017 metais. Jis vienintelį kartą teikė deklaraciją 2017 metų liepos 10 dieną.

Dėl šios aplinkybės VTEK pradėjo tyrimą.

Matjošaitytės tirti irgi nematė pagrindo

Kadangi VTEK nepradėjo tyrimo dėl V. Vobolevičiaus galimų ryšių su partijomis, komisija nematė pagrindo tirti ir VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesio – kad ji nenušalino jo nuo klausimų svarstymo.

Nuo šio klausimo svarstymo nusišalino VTEK pirmininkas Virginijus Kanapinskas, kadangi jie abu su L. Matjošaityte yra Teisininkų draugijos nariai ir kartu yra dirbę Mykolo Romerio universiteto tame pačiame padalinyje.

VTEK yra pradėjusi tyrimus dėl „valstiečių-žaliųjų“ į komisiją deleguotos narės Jonės Valčiukienės ir prezidentės deleguotos Aistės Žilinskienės.