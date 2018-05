Tyrimą VMI pradėjo po portalo 15min.lt publikacijų, atskleidusių, kad už mažiausiai 6 mln. eurų vertės statybas iki šiol nesumokėtas pridėtinės vertės mokestis (PVM), o rezidencijoje suprojektuotas baseinas, pirtys, privati kino salė ir kiti prabangos žaisliukai. R. Karbauskio verslas PVM už jau keletą metų vystomas statybas nemoka. Anot mokesčių ekspertės Rūtos Bilkštytės, tai būtų teisėta tik tokiu atveju, jei turtas būtų naudojamas verslo, o ne jo savininko reikmėms. Tiek „valstiečių“ lyderiui priklausantis „Agrokoncernas“, tiek jam priklausančios įmonės, kuri vysto statybas prie Meilės įlankos, vadovas nuo komentarų susilaiko. VMI patvirtina, kad „Žemės ūkio inovacijų centras“ dėmesio sulaukė būtent dėl statybų prie Meilės įlankos. Tačiau Mokesčių inspekcija nedetalizuoja nei atliekamų veiksmų, nei mokesčių, kurių gali būti pasigesta R.Karbauskio verslo veikloje.

