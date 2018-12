Inspekcija pateikė policijai įtarimų sukėlusius duomenis apie 54 popierines deklaracijas dėl partijoms gyventojų skiriamo 1 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). „Žmonės, vėliau iš inspekcijos gavę pranešimą, kad jų prašymas išpildytas, pasako, kad aš to nedariau, – sakė VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė. – Taigi, atsiranda pagrindas manyti, kad viena ar kita organizacija, deja, turėdama žmogaus duomenis galėjo pasinaudoti. Tereikia žmogaus asmens kodo“. Pasak jos, dauguma įtarimų sukėlusių pernykščių deklaracijų yra dėl paramos Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS). Šią partiją rėmė daugiausiai šalies gyventojų – 19 tūkstančių. Susiję straipsniai: „Valstiečių“ elektoratas pasisako prieš dotaciją „socialdarbiečiams“ Vyriausybė siūlo kriminalizuoti stambią neteisėtą paramą politikams LLRA-KŠS atstovas, parlamentaras Jaroslavas Narkevičius pareiškė, kad „partija neužsiima jokiais klastojimais“. „Jeigu yra kažkokie nusižengimo požymiai arba netikslumai, tai manau, kad atitinkamos institucijos tai išsiaiškins“, – sakė Seimo narys. Lenkų rinkimų akcijos rėmėjai, aukodami sumokėto GPM dalį, partijai pervedė maždaug 140 tūkst. eurų. Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus pernai parėmė 11 tūkst. žmonių, paaukoję 300 tūkst. eurų. Liberalų sąjūdis iš 8 tūkst. asmenų gavo 200 tūkst. eurų paramos. Socialdemokratų partijai 10 tūkst. asmenų per sumokėtą dalį nuo GPM paaukojo 150 tūkst. eurų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.