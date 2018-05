VLKK vadovas Audrys Antanaitis teigia, kad po mėnesį trukusių diskusijų komisija linksta prie pavadinimo „Sakartvelas“. „Turėtumėme posėdžio metu galutinai patvirtinti antrąjį Gruzijos pavadinimą. Žinome, kas jau yra favoritas, kaip bus vadinami gruzinai. Pavadinimas greičiausiai bus Sakartvelas. Gruzinų tauta lieka kartvelai, bet visos Gruzijos gyventojai bus sakartveliečiai“, – BNS sakė A. Antanaitis. Komisija konsultavosi su Gruzijos ambasada, perdavusia ir Gruzijos kalbininkų poziciją. VLKK dar balandį apsisprendė, kad Gruzija liks oficialus šios valstybės pavadinimas, tačiau bus leidžiamos ir alternatyvos. Pasak A. Antanaičio, alternatyvus variantas bus leidžiamas vartoti ir oficialiuose raštuose. Naudoti kitą šalies pavadinimą, artimą gruzinų kalbai, prašo Gruzija, sakydama, kad dabartinis yra rusiškas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija anksčiau buvo išaiškinusi, kad pagrindo keisti Gruzijos pavadinimą lietuvių kalba nėra, nes dabartinė versija turi ilgą vartojimo istoriją ir savitą, prie lietuvių kalbos derančią formą, o autentiško pavadinimo Sakartvelo oficialiai nevartoja jokia Europos Sąjungos valstybė.











