Taip jis kalbėjo Gruzijos prezidentui Georgijui Margvelašviliui paprašius lietuvių jo šalį vadinti Georgija arba Sakartvelo. „Net jeigu mes ir priimtumėme antrą variantą kaip Sakartvelija, tai bent iš pradžių jis būtų antras, ir reikėtų labai daug metų, kad jis taptų pirmuoju“, – BNS trečiadienį sakė A. Antanaitis. Jis teigė, kad VLKK yra pasirengusi svarstyti klausimą dėl Sakartvelijos įtraukimo tarp vartotinų žodžių, bet pirmiausia kas nors dėl to turi kreiptis oficialiai, pavyzdžiui, Gruzijos ambasada ar Užsienio reikalų ministerija. A. Antanaitis teigė, kad komisija savo iniciatyva neplanuoja imtis šio klausimo, nes „Lietuvoje yra istoriškai įsigyvenęs šitas Gruzijos pavadinimas“. Gruzijos prezidentas Lietuvos žiniasklaidai lapkričio pabaigoje sakė, kad dabartinis jo šalies pavadinimas lietuvių kalba atspindi rusišką valstybės pavadinimo versiją. Valstybinė lietuvių kalbos komisija anksčiau yra išaiškinusi, kad pagrindo keisti Gruzijos pavadinimą lietuvių kalba nėra, nes dabartinė versija turi ilgą vartojimo istoriją ir savitą, prie lietuvių kalbos derančią formą, o autentiško pavadinimo Sakartvelo oficialiai nevartoja jokia Europos Sąjungos valstybė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.