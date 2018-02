Nuo sausio 2 dienos ministerijoje dirbęs V. Banelis buvo atsakingas už socialinės partnerystės, socialinio dialogo vystymo, darbuotojų atstovavimo, jų derybinių galių stiprinimo klausimų įgyvendinimą. V. Banelis teigia per tą laiką spėjęs padaryti viską, ką norėjęs. „Tokio laiko pakako, kad būtų padaryta viskas, apie ką kalbėjome su ministru L. Kukuraičiu prieš jungiantis prie ministerijos komandos. Tai buvo tikslinis darbas, kai atlikus užduotį nėra būtinybės likti ministerijoje ir leisti mokesčių mokėtojų pinigus“, – pranešime cituojamas V. Banelis. Jis žada toliau eiti Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininko pareigas. V. Banelis tvirtino per savo darbo laiką parengęs siūlymus gilinti socialinę partnerystę, veiksmingą socialinį dialogą ir užtikrinti darbuotojų atstovavimą. „Yra paruoštas priemonių paketas, yra numatyta resursai ir ekspertų grupė, kuri turės visa tai materializuoti“, – BNS teigė buvęs pareigūnas. Pasak jo, dabar šių klausimų sprendimas yra ministerijos, Vyriausybės ir Seimo rankose. „Niekur neemigruoju, niekur neišeinu, lieku šalia, kaip ir kiti dalyviai, visuomenininkai, o toks tikslinis buvimas, etatinis, priklausomybė nėra būtina“, – sakė V. Banelis. „Iš pat pradžių buvo aišku, kad tai laikinas sprendimas (įsidarbinti ministerijoje – BNS) ir konkretūs darbai, o ne tikslas kuo ilgiau apsigyventi. Apie efektyvumą ir veiksmingumą yra paprasta kalbėti, bet ir sau reikia tai taikyti“, – pridūrė jis. Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis dėkojo V. Baneliui už nuveiktus darbus, tačiau pabrėžė, kad pokyčių įgyvendinimo etape jis turėjo pasirinkti pareigas tarp patarėjo ir profsąjungos vadovo. „Pačiam Vladimirui reikėjo apsispręsti, ar jis pilnai angažuojasi ministerijoje siekiant šių tikslų, ar toliau vadovauja profsąjungai ir gerina situaciją iš profsąjungos vadovo padėties“, – BNS teigė jis. Pasak ministro, V. Banelis liks jo visuomeniniu konsultantu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.