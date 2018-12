Didžiausias kadrų nutekėjimas, pasak dienraščio, vyksta Liberalų sąjūdžio gretose. Į visuomeninius komitetus buriasi ir Darbo partijos bei „Tvarkos ir teisingumo“ nariai, socialdemokratai. Su rinkimų komitetais į savivaldos rinkimus eina ir kai kurie valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai. Tuo tarpu visuomeninių komitetų koordinatorių, anksčiau atstovavusių Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams – vos vienas kitas. Pasak politologės profesorės Jūratės Novagrockienės, situacija prieštaringa, nes dabar rinkimuose konkuruoja nelygiaverčiai dariniai: partijos turi labai aiškias privalomas taisykles ir procedūras, o komitetų padėtis ne tokia apibrėžta. Pirmąkart nepriklausomi kandidatai savivaldybių tarybų rinkimuose galėjo dalyvauti 2011-alsiais.

