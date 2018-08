Jis papildė daugiau nei dvidešimties V. Matijošaičio patarėjų gretas, kuriuos VTEK jau anksčiau buvo pripažinusi pažeidus įstatymus. Šis tyrimas, kaip ir ankstesni, pradėtas po Kauno savivaldybės opozicinės Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos kreipimosi. „Vertinu tai kaip teisinį absurdą. Tai yra politinis žaidimas: Matijošaičio reitingai kai kurioms politinėms partijoms Kaune yra per dideli, rengiamasi rinkimams ir reikia rasti tariamų kabliukų kaip nors mero autoritetą pažeminti. Surastas taikinys – visuomeniniai patarėjai“, – BNS sakė A. Krupavičius. A. Krupavičius teigė, kad įstatymuose įtvirtintos skirtingos nuostatos, kaip vertinti jo pareigas. Pasak jo, etikos sargai klaidingai interpretuoja įstatymus. „Jie nesupranta, kad vyksta tokie žaidimai, sąmoningai ar nesąmoningai sprendimas yra politinis. Jei yra 23 visuomeniniai patarėjai, daug profesorių, buvę ministrai, viceministrai, turėję viešojo administravimo pareigas ir staiga jie visi nesusipratę, nesusigaudantys tikrovėje? Reikėtų VTEK gerokai permąstyti, kas tai yra“, – kalbėjo A. Krupavičius. Šiuo metu jis eina Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekano pareigas.

