Asociacija kreipėsi į Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininką „valstietį“ Arūną Gumuliauską, prašydami įtikinti Vyriausybę peržiūrėti Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio programą, kad į ją būtų įtraukta A. Smetonos palaikų perlaidojimo sostinės Rasų kapinėse, netoli Jono Basanavičiaus kapo, ceremonija. Taip pat prašoma įtikinti Vyriausybę, kad sostinėje būtų pastatytas paminklas A. Smetonai. Panašūs laiškai išsiųsti ir šalies vadovams bei sostinės merui Remigijui Šimašiui. A. Gumuliausko teigimu, Valstybės istorinės atminties komisija apsvarstys gautą kreipimąsi. „Svarbiausia A. Smetonos giminių sutikimas, todėl ir siūlysiu pirmiausia susisiekti su jais. Kviesimės ekspertus, diskutuosime. Bet jei giminės nesutiks, ties tuo ir sustosime“, – sakė jis. A. Smetona Lietuvos prezidento pareigas ėjo 1919–1920 ir 1926–1940 metais. Jis žuvo 1944 metais, kilus gaisrui namuose Jungtinėse Valstijose.

