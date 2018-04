Ta proga su trispalvėmis bus žygiuojama nuo Nepriklausomybės aikštės iki S. Daukanto aikštės, o po to vyks mitingas. Anot organizatorių, planuojama prezidentei įteikti mitingo dalyvių reikalavimus atsisakyti „pražūtingos „Globalios Lietuvos“ ideologijos“, „užbaigti Lietuvos visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo politiką“, „atsisakyti planų faktiškai panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą ir neoficialiai įtvirtinti sovietinio stiliaus dvikalbystę siekiant išstumti lietuvių kalbą iš viešojo gyvenimo ir paversti ją tik buitinio vartojimo kalba“, „panaikinti faktiškai egzistuojančią „neteisingų pažiūrų“ cenzūrą“, kt. Eitynes rengia Vilniaus Sąjūdžio taryba, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Vilniaus forumas, „Talka kalbai ir tautai“, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras, jaunimo sambūris „Pro patria“, Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus koordinacinė taryba. 1918 metų balandžio 25 dieną Lietuvos Taryba patvirtino Lietuvos trispalvę tautinę vėliavą.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.