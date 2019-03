Pernai Lietuvoje fiksuotų kibernetinių incidentų skaičius, palyginti su 2017 metais, liko nepakitęs, tačiau daugėja sudėtingų atakų – nustatyta beveik dvigubai daugiau rafinuotų atakų, teigiama Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaitoje. Trečiadienį dokumentą Vyriausybėje pristatęs krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza sakė, kad didelės ir vidutinės reikšmės kibernetinių incidentų padaugėjo 40 proc., o beveik pusė visų Lietuvos interneto svetainių yra pažeidžiamos. „Matome, kad situacija yra tikrai liūdna – apie 50 ar daugiau procentų yra pakankamai lengvai pažeidžiamos. Viešojo sektoriaus svetainių situacija iš esmės keitėsi: prieš porą metų sakėme, kad labai prasta būklė, pernai ji gerėjo, šiandien, galiu sakyti, jau neblogai susitvarkė – liko tik vienas procentas viešojo sektoriaus svetainių, kurios lengvai pažeidžiamos“, – kalbėjo viceministras. Anot jo, programišius labiausiai domino viešojo sektoriaus institucijos ir jų informacija – čia užfiksuota maždaug apie 40 proc. visų incidentų. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad ketvirtadaliu padaugėjo vadinamųjų socialinės inžinerijos metodų, daugiausia – elektroninių laiškų, kuriais siekiama išvilioti pinigus, informaciją, užvaldant net pareigūnų kompiuterius, išsiunčiant duomenis už Lietuvos ribų. Tarp paminėtų naujų saugumo iššūkių – „Yandex. Taxi“ paslauga. Anot E. Kerzos, kompanija „Yandex“ vertinama kaip nepatikima, nes „galimai šnipinėjo Lietuvos Respublikos piliečius, siuntė duomenis už Lietuvos Respublikos ribų“. Krašto apsaugos ministerija nurodo, kad pernai fiksuota beveik 2,5 tūkst. informacinių atakų, įskaitant netikras naujienas, beveik trečdalis jų buvo gynybos srityje.

