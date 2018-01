Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijos paviešintame darbų plane įrašyta, kad finansų viceministras Darius Sadeckas yra atsakingas už ministerijų perkėlimą į naujas bendras patalpas. Šio darbo įgyvendinimo data – 2024 metų trečiasis ketvirtis. S. Skvernelis bei kiti valdančiųjų lyderiai ne kartą kartojo, kad nėra atsisakoma tuojau po 2016 metų Seimo rinkimų paviešintos idėjos, kad Vilniuje turėtų atsirasti vienas bendras Vyriausybės kanceliariją ir ministerijas apimsiantis pastatų kompleksas. Į jį būtų perkeltos visos ministerijos, išskyrus Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų, taip pat į Kauną galbūt perkeltinų Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų. Kiek kainuotų toks perkėlimas ir kokį duotų ekonominį efektą, premjeras žadėjo paskelbti 2018-2019 metais, kai bus atlikti atitinkami skaičiavimai.











