Ragina kol kas nepanikuoti

Virusologas Saulius Čaplinskas Delfi TV laidoje „Dienos interviu“ įvertino naują omikron atmainą ir tikino, kad kol kas panikuoti tikrai nereikia, galbūt net priešingai.

„Reikia stebėti, kaip ir siūlo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), kas vyksta pasaulyje, o kelti panikos tikrai nėra pagrindo, galbūt netgi priešingai. Ką aš turiu omenyje galbūt priešingai, kad vis tik natūrali viruso evoliucija vyksta toliau ta linkme, kad virusas suinteresuosas kuo greičiau plisti, bet nesuinteresuotas išžudyti savo šeimininkus.

Kol kas panašu, kad galima preliminariai susidaryti išvadas, kad omikron atmaina galbūt plinta greičiau ir galbūt vis tik nesukelia tokios sunkios klinikinės eigos, tik nuogąstavimą dabar labiausiai kelia tai, kad galbūt tie pakitimai mutacijos, kurie yra smaigalio baltyme, jeigu imuninė sistema veikia prieš jas ne taip efektyviai kaip prieš originalų štamą, tai gali kilti nuogąstavimas, kad galbūt skiepai gali būti ne tokie efektyvūs, bet kiek daug galbūt aš pasakiau“, – sako S. Čaplinskas.

Po vienos ar dviejų savaičių galime turėti svarbius atsakymus

Paklausus, kada jau turėsime patikimesnius duomenis dėl omikron, pašnekovas tikino, kad svarbius atsakymus galime turėti jau po savaitės ar dviejų.

„Kol kas tokių duomenų, kad būtent virusas sukelia galbūt sunkesnę klinikinę eigą nėra, netgi priešingai. Faktiškai vienos ar dviejų savaičių klausimas, kada turėsime daugiau duomenų iš atskirų kruopelyčių iš vieno ar kito pranešimo, iš vienos ar kitos studijos.

Pradžioje būtent laboratorinėmis sąlygomis bandoma įvertinti, koks yra neutralizuojantis antikūnių poveikis būtent antikūnių indikuotų skiepų arba jau persirgusių žmonių, ir toliau reikės palaukti ir realaus pasaulio duomenų, kai bus matyti, kad tie žmonės, kurie užsikrėtė omikron atmaina ir buvo skiepyti ir turėjo ar neturėjo gretutinių ligų, kokia bus klinikinė eiga pas juos – taigi šių duomenų rekės palaukti, tačiau bet kuriuo atveju tikėtina, kad vis tik tam tikras kryžminis imunitetas net ir esant šioms mutacijoms išlieka.

Juk ne vien tik antikūniai kovoja su virusu, bet ir atminties ląstelės ir panašiai. Taigi PSO atkreipia dėmesį, kad reikia skubėti, bet nereikia pernelyg panikuoti“, – sako S. Čaplinskas.

„Valstybės uždarymas tikrai nepadės išvengti viruso įvežimo, jeigu jis dar nėra įvažiavęs į Lietuvą“, – priduria jis.

Paklausus, ar lengva omikron atmainą pamatyti tiesiog atlikus PGR tyrimą, jis tikino, kad pagal PGR tyrimus laboratorijos darbuotojai gali įtarti, kad tai gali būti omikron atmaina.

„Pagal PGR tyrimus laboratorijos darbuotojai gali įtarti, kad tai gali būti omikron atmaina, o po to atliekamas sekvenavimo tyrimas. Reikia atkreipti dėmesį, kodėl Pietų Afrikoje buvo nustatyta ši atmaina, todėl, kad ji atlieka daug sekvenavimo tyrimų, o JAV jų atliekama mažiau. Dabar jau tampa aišku, kad Amerikoje ši atmaina atkeliavo anksčiau negu pranešė amerikiečiai. O Lietuvoje, deja, taip pat ligų kontrolės centras pabrėžia, kad Lietuva priklauso prie tų šalių ES, kur vis tik nepakankamai atliekamas sekvenavimas, bet tie tyrimai yra daromi“, – sako S. Čaplinskas.

Kaip dažnai virusas mutuoja?

Laidoje tap pat paklausta, kaip dažnai virusas mutuoja.

„Tų atmainų gali būti labai daug, bet panašu, kad vyksta natūrali viruso evoliucija, kas ir buvo prognozuota. Buvo prognozuota, kad kuo toliau, tuo daugiau virusas turėtų mutuoti ta linkme, kad jis taptų labiau užkrečiamas ir mažiau patogeniškas, sukeltų mažiau sunkią klinikinę eigą ir tokiu būdu kuo bus daugiau žmonių, kurie bus susidūrę su virusu arba persirgę, arba pasiskiepiję, tuomet virusas sukels tuo mažiau sunkios klinikinės eigos ir tokiu būdu prieisime prie to, kad šis virusas taps sunkaus gripo virusas palaipsniui, kuris cirkuliuos daugiau tik šaltuoju metų laikotarpiu ir, deja, galės sukelti sunkesnę klinikinę eigą tiems, kurie neturės imuniteto arba turės sunkių gretutinių ligų“, – sako S. Čaplinskas.

Praėjusią parą nustatyti 465 nauji COVID-19 atvejai, mirė 15 žmonių, rodo pirmadienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

Tai mažiausias naujų atvejų skaičius nuo rugsėjo pradžios – tuomet fiksuota pusketvirto šimto naujų užsikrėtimų. Be to, per praėjusią parą atliktų molekulinių (PGR) testų skaičius yra mažiausias nuo rugpjūčio pabaigos.

12 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Praėjusią parą 229 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepytas 2301 žmogus.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1344 COVID-19 sergantys pacientai – 70 daugiau, nei buvo prieš parą, 129 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta per 3,2 tūkst. molekulinių (PGR) ir 572 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų kiek sumažėjo ir siekia 853,1 atvejo. Tuo metu septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis išaugo ir siekia 11 procentų.