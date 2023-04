„Vertinu taip, kad reikės vykdyti tą, kas teismo nutarta. Aišku, šiek tiek apmaudu dėl to, kad taip įvyksta, ypač kada dalyvauju rinkimuose skaidriai, atvirai, nieko nenusižengęs, ir vis tiek yra dėl kitų asmenų padarytų teisminių ginčų ir nuteistų, bet neišsiaiškinimo dėl Rinkimų kodekso ir taip toliau.

Tai tenka dar kartą dalyvauti, tai tikrai apmaudu“, – Eltai komentavo antrajame merų rinkimų ture kovo 19 d. laimėjęs E. Galaguzas.

„Aišku, dar apmaudu ir pamąstant apie tai, o kaip gi ta savivaldybė dabar galės toliau tuos mėnesius, ar kada bus tie rinkimai, dirbti, nes įsigaliojo naujas Vietos savivaldos įstatymas. Tai čia mes kaip pasiliksim kažkur tai, dirbsim pagal seną įstatymą, matyt taip?“ – klausė rinkimuose Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) keltas kandidatas.

E. Galaguzo teigimu, D. Štraupaitė, kreipdamasi tiek į VRK, tiek į LVAT dėl pakartotinio antrojo merų rinkimų turo surengimo Visagine, kovojo už save ir jai tai pavyko. Tačiau, pažymėjo meras, naujieji rinkimai yra nereikalingi.

„Jeigu žiūrėti iš jo pusės, tai rodo rezultatai, matyt, kad žmogus kovoja už save ir tai jai pavyko. Bet jeigu bendrąja prasme, tai aš manau, kad tikrai nereikėjo to antro turo kartoti, kadangi tos papildomos informacijos apie pačią Dalia... Ji gavo žymiai daugiau (dėmesio – ELTA) negu bet kuris kitas galėtų gauti kandidatas, kiek buvo dėmesio per centrinę televiziją, per žiniasklaidos priemones“, – teigė E. Galaguzas.

E. Galaguzo nuomone, naujasis antrasis merų rinkimų turas bus dar vienas išbandymas, tačiau jis jam yra pasiruošęs.

„Tai aš tikrai pasiruošęs. Ir čia toks savotiškas išbandymas dar kartą, reta kam taip likimas duoda, tokį išbandymą. Ir aš net neabejoju, kad mūsų žmonės geriau supras kas įvyko, kodėl taip įvyko ir neabejoju, kad sugebės išsiaiškinti žmonės, pasirinks mane ir antrąjį, galbūt ir trečiąjį kartą“, – pabrėžė Visagino meras.

ELTA primena, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pirmadienį tenkino buvusios partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatės į Visagino merus Dalios Štraupaitės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti VRK sprendimą tvirtinti mero rinkimų rezultatus Visagine. Teismas įpareigojo VRK surengti naują antrą merų rinkimų turą Visagine.

Kovo 24 dieną tvirtindama savivaldos rinkimų rezultatus, VRK atmetė partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatės D. Štraupaitės skundą ir nesutiko pakartoti antrojo mero rinkimų turo Visagine.

Šį VRK sprendimą D. Štraupaitė apskundė LVAT. Anot politikės, kovo 9 d. VRK pašalinus ją iš rinkimų, ji keturias dienas negalėjo agituoti ir dėl to buvo pažeista jos konstitucinė teisė būti renkamai į savivaldą. D. Štraupaitės manymu, VRK sprendimai galėjo turėti įtakos mero rinkimų rezultatams.

LVAT nustatė, kad D. Štraupaitės teisė reikšmingą laiko tarpą, t. y. kovo 9 d. vakaro iki kovo 13 d. vakaro, dalyvauti rinkimų politinėje kampanijoje buvo apribota. Sprendime LVAT pabrėžė, kad pakartotinio balsavimo metu kilusios kvestionuotinos rinkimų proceso aplinkybės, taip pat ir akivaizdaus teisinio neapibrėžtumo pakartotinio balsavimo metu faktas, apribota pareiškėjos teisė dalyvauti rinkimų politinėje kampanijoje ir vykdyti rinkimų agitaciją, kuri reikšmingai paveikė pareiškėjos galimybes naudotis savo pasyviąja rinkimų teise, susiklosčiusi išskirtinė teisinė situacija paneigia rinkimų sąžiningumą ir visavertį aktyviosios rinkimų teisės įgyvendinimo Visagino savivaldybės mero rinkimuose užtikrinimą, įvykusių rinkimų skaidrumą ir jų teisėtumą.

Anot LVAT, lygios kandidatų rinkimų teisės neužtikrinimas nagrinėjamu atveju sudarė prielaidas pagrįstai abejoti rinkimų Visagino savivaldybės mero rinkimuose rezultatų legitimumu ir teisėtumu.

ELTA primena, kad Panevėžio apygardos teismui patikslinus savo sprendimą politikės byloje dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir nurodžius, kad politikei uždrausta būti renkamai mere, kovo 9 d. VRK pašalino partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovę D. Štraupaitę iš Visagino

mero rinkimų, kuriuose ji tuomet jau buvo patekusi į antrą turą.

Tiesa, situacija pasikeitė jau kovo 13 d., kai Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo sprendimo dalį dėl draudimo D. Štraupaitei būti renkamai į merus. Tą pačią dieną VRK, remdamasi minėtu teismo sprendimu, sugrąžino D. Štraupaitę į rinkimus.

Į antrąjį Visagino mero rinkimų turą patekusi partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovė D. Štraupaitė buvo surinkusi 23,77 proc. rinkėjų balsų, o Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatas Erlandas Galaguzas – 31,35 proc. Antrajame rinkimų ture LVŽS atstovas laimėjo.