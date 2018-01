Puslapyje renkuosilietuva.lt emigrantai informaciją apie verslo kūrimą, darbo paieškas ir kitus aktualius grįžtantiesiems klausimus šiuo metu gali gauti lietuvių ir anglų kalbomis, o ateityje – ir rusų.

Taip pat planuojama, kad iš Jungtinės Karalystės ar Norvegijos skambinantys ir pasikonsultuoti norintys žmonės galės tai daryti nemokamai.

Pasak tarptautinės migracijos organizacijos vadovės Audros Sipavičienės, per metus tinklalapyje apsilanko daugiau kaip 70 tūkst. žmonių. Todėl pirmiausiai už papildomas lėšas į centrą bus priimtas naujas darbuotojas.

„Pirmas [dalykas] iš karto – trečias asmuo, nes iš tikrųjų nebepajėgiam aprėpti to skaičiaus. Finansai yra labai svarbu, bet be to yra tai, kad visi dirbam viena kryptimi, nedubliuojam, tai tas politinis sutarimas irgi svarbus“, – LRT RADIJUI sakė ji.

Dažniausiai emigrantai domisi, kaip leisti vaikus į lietuvišką mokyklą, nuo ko pradėti grįžimo procesą arba kaip deklaruoti gyvenamąją vietą.