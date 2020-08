Tuo metu statistika rodo, kad šiais metais paramą gaunančių vaikų Kėdainių rajone vėl daugėja. „Iki praėjusių metų buvo stebimas socialinę paramą gaunančių mokinių mažėjimas, pernai skaičius stabilizavosi, o šiais metais besikreipiančių dėl paramos yra maždaug penkiais procentais daugiau“, – sako Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas Donatas Stelmokas.

Teigiama, kad tam įtakos daugiausia turi valstybės remiamų pajamų dydžio augimas ir šeimos pajamų skaičiavimo pasikeitimai.

Tėvams teks plačiai atverti pinigines

Tėvų forumo atstovas K. Mikolajūnas paskaičiavo, kad šiais metais pirmoką paruošti mokyklai tėvams kainuos apie 250 eurų.

Jo paskaičiavimais, vien pratyboms, kurios lyg ir nėra privalomos, tėvai pakloja apie 60 eurų, kuprinei reikia skirti apie 40 eurų, raštinės reikmenims – 50 eurų, uniformai dar apie 80 eurų. „Sportinei ir šokių aprangai dar teks skirti iki 40 eurų“, – skaičiuoja tėvų atstovas.

Anot jo, vyresnių klasių mokiniams pasiruošti rugsėjui bus kiek pigiau.

„Tikėtina, kad kuprinė, uniforma, kai kurie kiti mokyklai skirti reikmenys atliks nuo praėjusių metų“, – sako K. Mikolajūnas.

Dėl paramos bando slėpti tikrąsias pajamas

Rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus duomenimis, du trečdaliai paramos gavėjų sudaro šeimos, kurios savo gyvenamąją vietą yra deklaravusios kaimiškose seniūnijose.

„Nors dalis tokių šeimų faktiškai gyvena Kėdainiuose“, – pastebi D. Stelmokas.

Savivaldybės atstovas pasakoja, kad pasitaiko atvejų, kai šeimos pateikia netikslią informaciją apie savo pajamas ar sudėtį, taip bandydamos neteisėtai gauti paramą.

„Tačiau seniūnijų socialiniai darbuotojai pakankamai gerai pažįsta vietinius gyventojus. Be to, visada yra galimybė socialinės paramos informacinėje sistemoje patikrinti, ar asmuo pateikė teisingą informaciją apie darbą ir gaunamas išmokas.

Esant įtarimų, kad šeima pateikė neteisingus duomenis, yra surašomas buities tyrimo aktas, – sako Socialinės paramos skyriaus atstovas.

Parama jau skirta daugiau nei tūkstančiui rajono vaikų

Tėveliai, norintys gauti finansinę paramą, turi kreiptis į tą seniūniją, kurioje yra deklaravę gyvenamąją vietą.

Parama mokyklai susideda iš dviejų dalių: nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti (78 eurai).

„Kiek iš viso bus mokinių, gaunančių socialinę paramą ateinančiais mokslo metais, kol kas sunku pasakyti. Iki šiol jau priimta 717 prašymų ir parama paskirta 1 010 vaikų“, – sako Socialinės paramos skyriaus atstovas D. Stelmokas.

Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus savivaldybėms gali pateikti iki spalio 5 dienos.

Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai. Paramos skirstytojai ragina nedelsti ir kreiptis kuo greičiau, kad vaikai nemokamą maitinimą galėtų gauti jau nuo mokslo metų pradžios.

„Kiek iš viso bus mokinių, gaunančių socialinę paramą ateinančiais mokslo metais, kol kas sunku pasakyti. Iki šiol jau priimta 717 prašymų ir parama paskirta 1 010 vaikų“, – sako K. Mikolajūnas.

„Nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims skiriama, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 187,5 Eur. Taip pat paramą galima gauti surašius buities tyrimo aktą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš šeimos narių yra neįgalus. Tokiu atveju pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį turėtų neviršyti 250 eurų. Išimties atveju, surašius buities tyrimo aktą, vaikams taip pat gali būti skirti pusryčiai ar pavakariai. Be kita ko, nuo šių mokslo metų pradžios visiems priešmokyklinukams ir pirmokams priklauso nemokami pietūs ugdymo įstaigose, nepaisant tėvų pajamų“, – sako D. Stelmokas.