Šiai programai kasmet planuojama skirti po 70-80 tūkst. eurų, kurie bus panaudoti embrionų pervežimo ir saugojimo įrangai įsigyti, specialistams apmokyti, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Pasak sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, programa padės vaikų negalinčioms susilaukti poroms. „Tad mūsų tikslas yra labai konkretus – padėti joms sulaukti šeimos pagausėjimo. O tai padaryti galėsime apmokėdami už kur kas daugiau reikiamų paslaugų. To Lietuvoje labai laukia daugybė žmonių“, – ministerijos pranešime cituojamas A. Veryga. Anot pranešimo, embrioną donuoti bus galima po dvejų metų nuo jo sukūrimo. Tuomet pora turės apsispręsti – saugoti embrioną toliau ar jį donuoti kitai porai. Antruoju atveju embrionas bus pervežamas į universiteto ligoninę, jam parenkama tinkama pora bei atliekamos dirbtinio apvaisinimo procedūros. Iki šiol Lietuvoje nebuvo teisiškai reglamentuota embriono donorystės įgyvendinimo tvarka, nors Pagalbinio apvaisinimo įstatymas donuoti embrionus leidžia. Patvirtinus embrionų donorystės programą, valstybinės universiteto ligoninės galės įsigyti reikiamos įrangos, investuoti į specialistų kvalifikacijos kėlimą taip užtikrindamos geresnį dirbtinio apvaisinimo ir embrionų donorystės paslaugų prieinamumą. Šiuo metu licenciją teikti pagalbinio apvaisinimo ir lytinių ląstelių banko paslaugas turi aštuonios Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, tačiau embrionų donorystės programą įgyvendinti galės tik Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. Minėtos programos įgyvendinimą koordinuos Nacionalinis transplantacijos biuras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.