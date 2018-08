Šią savaitę Berlyne ir Londone pasirodysianti reklama, daugiausia internete skelbs: „Vilnius yra Europos G taškas. Niekas nežino, kur jis, bet kai jį randa – tai nuostabu“. Reklamos plakate pavaizduota jauna mergina, sugniaužusi paklodę–žemėlapį ties ta vieta, kur turėtų būti Vilnius. Kampanijos metu internetinės reklamjuostės ir vaizdo klipai ves į specialiai sukurtą interneto tinklalapį. Jame, siekiant išlaikyti lankytojų dėmesį ir paskatinti juos pažinti Vilnių, bus kviečiama žaisti specialų žaidimą: čia bus pateikiama keletas klausimų, tuomet lankytojui bus pasiūlytas asmeniškai jam pritaikytas Vilniaus lankytinų vietų žemėlapis. Vyriausybė anksčiau yra prašiusi Vilniaus savivaldybės atidėti reklamos kampanijos pradžią iki kol baigsis rugsėjį vyksiantis popiežiaus Pranciškaus vizitas. Susiję straipsniai: „Europos G taško“ temą analizuoja ir tarptautinė žiniasklaida Įregistruota rezoliucija dėl „Go Vilniaus” vadovės atleidimo Lietuvos Katalikų bažnyčia yra išsakiusi kritiką, kad „G taško“ reklama stiprina Vilniaus kaip sekso turizmo miesto įvaizdį. Reklamą vykdysianti sostinės turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ teigia, kad panaudojusi žodžių žaismą ir metaforas siekė pristatyti Vilnių kaip miestą, į kurį atvykus patiriamas malonumas, o reklama nėra vulgari.











