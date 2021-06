Vilnius nuo COVID-19 skiepija be registracijos

Norintieji pasiskiepyti be registracijos šią savaitę kviečiami atvykti į „Litexpo“ vakcinacijos centrą kiekvieną dieną nuo 10 iki 18 val. Vakcinacija be registracijos truks tol, kol bus vakcinų.

Atvykstantieji skiepytis be registracijos turi su savimi turėti tapatybę įrodantį asmens dokumentą. Lietuvoje tvyrant alinančiam karščiui, gyventojai raginami keliaujant į vakcinacijos centrą nepamiršti vandens.

Šiandien, birželio 21 d., Naujojoje Vilnioje gyventojai galės pasiskiepyti nuo COVID-19 infekcijos su „Janssen“ (gamintojas „Janssen Pharmaceutica NV“) vakcina. Norinčiųjų pasiskiepyti prie „Lidl“ parduotuvės lauks specialus miesto savivaldybės autobusiukas, kur irgi bus skiepijama be registracijos.

Naujosios Vilnios ir kitų sostinės gyventojų šalia Skydo 40 g. įsikūrusios „Lidl“ parduotuvės bus laukiama nuo 17 val. iki 20 val., savivaldybės autobusiukas bus pažymėtas specialiu Vilniaus ženklu. Žmonės bus kviečiami į gyvą eilę, o norint pasiskiepyti, registracijos nereikės. Iš viso bus sudaryta galimybė pasiskiepyti 500 gyventojų. Atvykstantieji skiepytis su savimi turi turėti tapatybę įrodantį asmens dokumentą.