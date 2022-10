Prie Vilniaus miesto savivaldybės esančioje Europos aikštės viešojo transporto stotelėje penktadienį vyks troleibusų ir iniciatyvos pristatymas, kuriame dalyvaus Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta, pranešė sostinės savivaldybė.

Pranešime nurodoma, kad Vilnius – pirmasis miestas Europoje, kuris priėmė kvietimą prisidėti prie šios iniciatyvos. Projektą parėmė Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus viešasis transportas ir savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“.

Fondą UNITED24 gegužę V. Zelenskis įsteigė rinkti aukoms Ukrainai. Lėšos pervedamos į Ukrainos nacionalinio banko sąskaitas ir skiriamos atskiroms ministerijoms finansuoti svarbiausiems poreikiams.

Fondo interneto svetainėje nurodoma, kad iš viso nuo fondo įsteigimo surinkta per 200 mln. dolerių (per 200 mln. eurų), o šiuo metu sąskaitoje fondas turi per 34 mln. dolerių (beveik 35 mln. eurų).