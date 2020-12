Klaipėda ir Kaunas taip pat pranešė konkrečias blokuojamas vietas, Vilniaus savivaldybė to neketina daryti siekiant išvengti bandymų apeiti draudimus.

Vilniaus mero atstovė spaudai Ieva Dirmaitė BNS informavo, kad nuo penktadienio numatyta įrengti 33 kontrolės postus, konkrečių vietų, priešingai, nei Kaune, nežadama atskleisti.

„Šiuo metu numatoma įrengti 33 kontrolės postus, tačiau šis skaičius šiai akimirkai dar nėra galutinis ir gali būti tikslinamas artimiausiu metu. Numatoma, kad judėjimo ribojimai bus pradėti taikyti šį savaitgalį nuo penktadienio popietės, taip pat ir šventiniu laikotarpiu kitą savaitę. Kaip ir pirmojo karantino metu taikant šią priemonę, taip ir šį kartą konkrečių kontrolės postų neviešinsime, kad nekiltų noro gudrauti ieškant neužtvertų kelių“, – BNS sakė I. Dirmaitė.

Kaunas žada skelbti, kur keliai bus užblokuoti

Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Pauliaus Kero teigimu, fiziniai ribojimai bus įrengti nuo penktadienio ryto, o juos atlaisvinti planuojama sausio 4-ąją. Savivaldybė antradienį žadėjo paskelbti konkrečias vietas, kur keliai bus užblokuoti visiškai

„Iš viso aplink Kauną fizinėmis priemonėmis numatyta blokuoti 13 kelio atkarpų, o 21 vietoje pravažiavimus kontroliuos policijos pareigūnai. Visus veiksmus derinamės su Kauno policija, atsižvelgdami į pavasario patirtį, kai teko imtis analogiškų priemonių per Velykas“, – teigia P. Keras, vadovaujantis miesto Ekstremalių situacijų operacijų centrui.

Kauno savivaldybė informuoja, kad pravažiavimai bus ribojami ties Mosėdžio-Kražių gatvėmis, nuo 232 kelio link Kuršių gatvės, Išvažiavimas iš A1 kelio į Ašigalio gatvę, Degalinės ir Islandijos plento garažų masyvo pravažiavimas, Partizanų gatvės išvažiavimas į kelią A1, Pravažiavimas nuo A1 nusukimo link Darbo gatvės. Ribojimai bus ir Ateities plente, ties įvažiavimu į teritoriją Ateities pl. 50, Palemono gatvėje 78F, taip pat šių gatvių sankryžose gatvėse: Palemono ir Kražantės, Kreidos ir Titnago, Medžiotojų ir Sąnašos, Juodelynės ir Dvarų g, Armoniškių gatvėje ties išvažiavimu į Marijampolės kelią.

Klaipėdoje lieka atviri 7 įvažiavimai

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas sako, kad nuo penktadienio iki pat sausio 3-iosios bus uždaryti keturi iš 11 pagrindinių įvažiavimų.

„Jie bus uždaryti visam laikui, iki sausio 3-iosios. Ženklai bus visur, įspėjama, kad policija gali tikrinti bet kuriuo metu, naudojantis techninėmis priemonėmis, „trikojais“, jei reikės, o paprastomis dienomis – pasitelkiant ir policijos rėmėjus. Tačiau savaitgaliais kontrolė bus nuolatinė, tai faktas tiems trims savaitgaliams“, – sakė V. Grubliauskas.

Meras žada, kad bus stebima situacija ir pačiame mieste ir jei žmonės nesilaikys raginimų likti namie, neatmetama galimybė blokuoti ir kai kurias gatves.

„Jei per šį savaitgalį matysime, kad tai neduoda reikiamo efekto, tų visiškai uždaromų įvažiavimų skaičius gali didėti. Bet nenoriu užbėgti įvykiams už akių (...). O jei miestiečiai nesugebės sąmoningai vykdyti, kas jau ir taip dabar yra aiškiai ir griežtai reglamentuota, tektų ieškoti ir viduje, savivaldybės teritorijoje sprendimų. Jie būtų panašūs, kaip įvažiuojant į miestą: vietose, kur renkasi daug žmonių – riboti automobilių įvažiavimą“, – sakė meras.

Savivaldybė informuoja, kad įvažiavimas į uostamiestį bus draudžiamas Į Kairių gatvę iš žvyruotų keliukų, taip pat Klemiškės gatve nuo Palangos plento, iš Žaliojo slėnio į Vėjo gatvę Tauralaukio mikrorajone bei per LEZ teritoriją, esančią Švepelių gatvėje ir vedančią į Rimkų gatvę.

Šiauliuose blokuojami 4 pagrindiniai įvažiavimai

Šiaulių meras Artūras Visockas BNS teigė, kad Šiauliuose taip pat bus blokuojami keturi pagrindiniai įvažiavimai.

„Turime keturis pagrindinius vartus, žiūrint iš Panevėžio pusės, tai pat link Klaipėdos, nuo Rygos pusės ir link Tilžės. Iš viso yra 11-12 įvažiavimų, tai šie bus pagrindiniai, kur bus policijos patikra šventinėmis dienomis, kitose vietose bus pastatytas ženklas, kad negalima važiuoti, vadinamoji „plyta“, – teigė Šiaulių savivaldybės vadovas.

Anot jo, darbo dienomis bus atliekama nebent atsitiktinė patikra, siekiant neapsunkinti rytais vykstančiųjų į darbą Šiauliuose iš rajonų – vien iš Kelmės pusės, anot jo, per parą atvažiuoja apie 8 tūkst. automobilių, be to, nemažai automobilių miestą kerta ir tranzitu.

Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna teigė, kad visuose įvažiavimuose bus įrengti įspėjamieji ženklai, o ties 5-7 įvažiavimais savaitgaliais, švenčių dienomis budės ir pareigūnai. Likusiu metu per šiuos pagrindinius įvažiavimus ženklais į miestą bus leidžiama įvažiuoti tik aptarnaujančiam transportui ir specialiosioms tarnyboms.

„Gyvoji kontrolė vyks savaitgaliais, švenčių dienomis, visu kitu metu parengtos schemos, pastatyti ženklai, kurie atkreips gyventojų dėmesį, kad yra karantinas ir judėjimas yra ribojamas. Mažesnės kategorijos gatvės bus užtvertos, eismas bus draudžiamas ženklais, penki-septyni pravažiavimai į miestą taip pat bus su ženklais „Stop kontrolė“, o kitu metu, kai nebus budima, bus draudžiantys eismą ženklai „išskyrus aptarnaujantį transportą“, – paaiškino savivaldybės administracijos vadovas.

Vyriausybei įvedus draudimus vykti tarp savivaldybių, policija žada, jog švenčių metu ir savaitgaliais veiks 250 judėjimo kontrolės postų. Įvažiavimai į miestus bus ribojami gruodžio 18-20 dienomis, taip pat gruodžio 23-27 ir gruodžio 31-sausio 3 dienomis. Žadama, jog iš viso eismą kontroliuos per 800-900 policijos ekipažų.

Gyventojų prašoma turėti dokumentus, įrodančius jų teisę vykti į kitą savivaldybę, t.y. nuomos sutartį, nuosavybės dokumentus, darbo sutartį ir pan., priešingu atveju žadama neleisti vykti ar grįžti. Taip pat vietose, kuriuose nebus budinčių ekipažų, žadama įrengti stebėjimo kameras.