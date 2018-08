Taip savivaldybė atsakė į Vyriausybės prašymus atidėti reklamos kampanijos pradžią iki kol baigsis rugsėjį vyksiantis popiežiaus Pranciškaus vizitas. „Mes tikrai neplanuojame atidėti šios kampanijos, kuri, manau, yra pati geriausia Vilniaus reklama tarptautinei rinkai ir gerokai lenkia bet kokį produktą, kuris buvo pagamintas nacionalinių agentūrų“, – žurnalistams sakė P. Poderskis. Pasak jo, ši reklama yra „socialiai atsakinga ir kviečia kurti geresnį pasaulį“. Administracijos direktorius taip pat atmetė Lietuvos Katalikų bažnyčios kritiką, kad „G taško“ reklama stiprina Vilniaus kaip sekso turizmo miesto įvaizdį. „Manau, kad tai yra radikaliai klaidinga nuostata ir jiems reikėtų arba geriau susipažinti su pačia reklama, arba patiems atsakyti, kodėl jie tokius dalykus įžvelgia vienokioje ar kitokioje reklaminėje produkcijoje“, – kalbėjo P. Poderskis. „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė ragino nesieti popiežiaus vizito ir reklamos, kadangi kampanija pasibaigs likus beveik mėnesiui iki pontifiko kelionės į Baltijos šalis. Kitą savaitę Berlyne ir Londone pasirodysianti reklama, daugiausia internete skelbs: „Vilnius yra Europos G taškas. Niekas nežino, kur jis, bet kai jį randa – tai nuostabu“. Reklamos plakate pavaizduota jauna mergina, sugniaužusi paklodę–žemėlapį ties ta vieta, kur turėtų būti Vilnius.

