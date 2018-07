Tris dienas truksiančiame renginyje užsiregistravo dalyvauti apie 300 žmonių iš 25 šalių, BNS nurodė organizatoriai. Laukiama dalyvių iš Japonijos, Australijos, Tailando, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Norvegijos, Švedijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir kt. Renginio programoje – pranešimai įvairiomis temomis apie blaivybę, taip pat jogos užsiėmimai, meditacija. „Blaivybę drauge švęsti kviečiančio suvažiavimo tikslas – suteikti galimybę dalintis savąja patirtimi, stiprybe ir viltimi su žmonėmis iš pačių įvairiausių pasaulio kampelių, padėti nešti AA sveikimo žinią nuo alkoholizmo kenčiantiems, pagalbos vis dar ieškantiems asmenims“, – skelbia organizatoriai. Jau devintą kartą vis kitoje šalyje rengiamas suvažiavimas „EURYPAA“ buvo sumanytas kaip renginys nuo priklausomybės kenčiančiam jaunimui, tačiau dabar jo organizatoriai pabrėžia, kad norintiems dalyvauti jokio amžiaus limito nėra. Suvažiavimas vyks menų fabrike „Loftas“. AA draugija buvo įkurta JAV 1935 metais. Lietuvoje pirmoji AA grupė įsikūrė 1988 metais, šiuo metu Lietuvoje veikia apie 120 grupių. 14 lietuvių AA grupių veikia užsienyje (Airijoje, Anglijoje, JAV, Švedijoje).











3 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.