Kandidatas į mero postą R. Klonovskis ir kai kurie kiti komiteto nariai dalyvavo 2015 metų savivaldybių rinkimuose su V. Tomaševskio vadovaujamais lenkais, tačiau dabar šie nariai deklaruoja esantys alternatyva V. Tomaševskio vadovaujamai partijai. Komiteto lyderis – Paryžiuje gimęs poeto Adomo Mickevičiaus trečios kartos anūkas Romanas Mickevičius (Roman Mickiewicz). Jis teigia, kad komitetas sukurtas kaip alternatyva V. Tomaševskio partijai, nes reikėjo lojalių Lietuvai lenkų politinės jėgos, kuri nebūtų susijusi su Rusija. „Mano misija, kad lietuviai ir lenkai būtų kartu. Reikia pamiršti tarpukario įvykius. Nesuprantu, kaip galima nemylėti lenkų. Daugelio lietuvių protėviai yra lenkų kilmės. Čia tas pats, kaip ir nemylėti savęs. Aišku, suprantu, kad ne visi lenkai yra simpatiški. Mes turime Lietuvoje poną Valdemarą Tomaševskį, kuris nėra simpatiškas“, – sakė R. Mickevičius. R. Klonovskis sostinei sako siūlantis ne tik pritaikymo neįgaliesiems bei tautinių mažumų poreikiams idėjas, tačiau ir naujas viešojo transporto rūšis – miesto traukinius, tramvajus, vandens transportą, taip pat – Vilniuje pastatyti paminklą Žalgirio mūšiui kaip simbolį lietuvių ir lenkų bendrystei. „Kalbame apie tiltų statymą, apie bendradarbiavimo sinergiją su kaimynais. Bet jeigu kalbame apie tiltus, juos turime statyti ne tik tarp žmonių. Mes turime infrastruktūros planų, kaip geriau miestą pritaikyti neįgaliesiems. Norėtume, kad Vilnius būtų prieinamesnis, taip pat savivalda būtų prieinamesnio gestų kalbą ir brailio raštą suprantantiems žmonėms“, – teigė R. Klonovskis. Komitetas skelbia jungiantis įvairių tautybių – daugiausia lenkų, taip pat ir prancūzų, ispanų, lietuvių – žmones. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.

