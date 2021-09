Apie 5 tūkstančiai žmonių rugpjūčio 10 dieną buvo susirinkę prie Seimo protestuodami prieš Vyriausybės ribojimus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus sankcionuoto mitingo laikui vakare jis virto į riaušes. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl riaušių organizavimo, įtarimai pateikti apie 30 asmenų, byloje yra 21 nukentėjusysis.

Tiesa, apie sulaikymą kiek anksčiau buvo pranešta Knygnešys Patreon paskyroje feisbuke.

„Esu paprašytas informuoti visuomenę, kad šiandien (trečiadienį), šiandien mes turime rugsėjo aštuntą dieną, 2021 metų, apie septintą valandą, Vilniuje, buvo sustabdytas Antano Kandroto automobilis ir jis buvo sulaikytas. Be jokių paaiškinimų, be jokių kaltinimų, bet kol kas jam jokie kaltinimai nepateikti. Tiesiog buvo ištrauktas iš automobilio ir suimtas. Automobilis konfiskuotas. Nepatvirtintais duomenimis, transporto priemonėje kartu su Antanu buvo ir jo šeima – žmona ir du vaikai, kurie yra nepilnamečiai. Nepilnamečiai, nežinau, ar žinote, yra autistukai, invalidumą turintys vaikučiai. Šeima liko be transporto priemonės. Kaip suprantu, dabar galvoja, kaip grįžti į Kauną“, – taip buvo sakoma per transliaciją feisbuko Knygnešys Patreon paskyroje.

Delfi primena, kad viešumoje A. Kandrotas pirmą kartą sužibo praėjusiais metais laidose kartu su kitu kontraversišku veikėju Kazimieru Juraičiu.

Vėliau jis su Vytauto Šustauko „Kovotojų už Lietuvą sąjunga“ bandė kandidatuoti 2020 metų Seimo rinkimuose. Visgi partija laiku nespėjo sumokėti užstato Vyriausiajai rinkimų komisijai, todėl nebuvo įregistruoti.

Po nesėkmės Celofanas sukūrė kelias laidos, pavadintos „Pinigų tvarka“, serijas, kuriose apie politines aktualijas diskutavo su Artūru Orlausku. Čia jie kritikavo karantiną, LGBT judėjimą, valdančiuosius, žiniasklaidą ir abejojo koronaviruso keliamu pavojumi.

A. Kandrotas aktyviai prisidėjo prie „Šeimų gynimo maršo“ Vingio parke, jį nuolat reklamavo, o renginio dieną vedė tiesioginę transliaciją. Oficialiai jis buvo vienas iš šio renginio informacinių rėmėjų, tačiau dabar organizatoriai nuo Celofano yra atsiriboję.

