Vilniuje – stipri liūtis: kai kurios sostinės gatvės visiškai skęsta

Kaip šeštadienio vakarą skelbia Meteo, sinoptikų prognozuotos smarkios liūtys, nors ir pavėluotai, bet prasidėjo.

Šiuo metu (21:30 val.) pietrytiniuose šalies rajonuose susiformavę aktyvūs audros židiniai. Vilniaus, Alytaus ir Utenos apskrityse fiksuojama intensyvi perkūnija, smarkus lietus.

Artimiausiu metu šie debesų masyvai judės šiaurės, šiaurės vakarų kryptimi. Tęsis intensyvi perkūnija, vietomis labai smarkus lietus.

Primename, kad neramesnėmis dienomis budintis sinoptikas šią informaciją talpina meteo.lt svetainės pirmajame puslapyje.

Gyventojai jau ryte buvo įspėti tarnybų, kad šeštadienio vakarą Rytų Lietuvoje siautės stiprios liūtys arba audra.

Šeštadienio vakare daugiausia Pietų ir Rytų Lietuvoje, o sekmadienio naktį daug kur, numatomos perkūnijos, vietomis lis smarkiai, kris kruša, įspėja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Šeštadienį feisbuke paskelbtame įraše priduriama, kad per perkūnija vėjo gūsiai kai kur sieks 15–20 m/s.

Kaip Delfi jau rašė, po ramios, gaivios šeštadienio nakties, dieną orai pradės keistis, nes iš pietų artės ciklonas. Debesų sparčiai daugės. Antroje dienos pusėje Pietų Lietuvoje pradės lyti. Vakarop lietūs su perkūnijomis kai kur bus smarkūs. Vietomis galima kruša. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas.

Per perkūniją šio vėjo gūsiai kai kuriose vietovėse sustiprės iki 15-18 m/s. Temperatūra sparčiai šoktelės aukštyn. Įdienojus oras daug kur sušils iki 25-30, Dzūkijoje ir Aukštaitijoje vietomis net iki 31- 33 laipsnių karščio, tik Žemaitijoje ir pajūryje vietomis bus 21-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį bus debesuota su pragiedruliais.

Per daugelį rajonų pralinks lietus su perkūnijomis, o vietomis ir su kruša. Vidutinio stiprumo vėjas papūs iš rytų, tik per perkūniją gūsiai kai kur gali siekti 15-20 m/s. Į šalį plūs šilto oro masė, todėl temperatūra spės pažemėti vos iki 15-20 laipsnių. Sekmadienio dieną pateksime į šiltąją ciklono dalį. Ryto valandomis su perkūnija dar gali lyti vakariniame šalies pakraštyje. Popietę ar vakarop, vietomis, didžiausia tikimybė šalies pietvakariuose, formuosis trumpų liūčių su perkūnija debesys, kai kur lis smarkiai. Per perkūniją kai kuriose vietovėse vėjas stiprės iki 15-20 m/s, vietomis net iki 25 m/s. Liūčių metu kai kur gali pabirti kruša. Į šalį plūstelės tropinis karštis.

Temperatūra šoktelės iki 29-34 laipsnių karščio. Pirmadienį orai žymesnių permainų nežada, tad jie dar išliks neramūs.