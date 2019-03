Vidurdienį eitynės su šūkiu „Visos moterys dirba, bet ne visoms moka“ prasidės nuo Katedros aikštės ir tęsis iki V. Kudirkos aikštės. Čia, prie Vyriausybės rūmų, planuojamas mitingas. Tokiu būdu profesinės sąjungos, nevyriausybinės organizacijos, kai kurios politinės partijos paminės Tarptautinę moterų solidarumo dieną. „Deja, bet vis dar moterims ne tik mokamas mažesnis atlyginimas už tą patį darbą, daugiausiai moterų užimamos profesijos yra prasčiausiai apmokamos, atitinkamai joms tenka minimalios socialinės garantijos, taip didėja dirbančių moterų skurdo rizika. Taip pat ir jų pensijos yra mažesnės, didelė dalis pensinio amžiaus moterų gyvena skurde“, – teigia akcijos rengėjai. Statistikos departamento duomenimis, vyrų paskaičiuotasis (bruto) darbo užmokestis Lietuvoje ketvirtąjį 2018-ųjų metų ketvirtį 108,2 euro viršijo moterų atlyginimą. Ketvirtąjį ketvirtį vidutinis paskaičiuotas moterų darbo užmokestis Lietuvoje (be individualių įmonių) buvo 916,2 euro, vyrų – 1024,4 euro, o išmokėtas – atitinkamai 714,6 euro bei 788,7 euro.

