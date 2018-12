Minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, daugiau kaip 60 šalies ir užsienio ekspertų ir politikų diskutuos apie žmogaus teisių kultūrą mokyklose, manipuliavimą rinkėjais, prekybą žmonėmis, smurtą artimoje aplinkoje, mažumų teises. Renginio organizatoriai sako, kad Lietuva dar turi daug padaryti, kad visuomenėje įsitvirtintų tolerancijos ir nediskriminavimo principai. Renginys skiriamas 70-osioms Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos pasirašymo metinėms.

