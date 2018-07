Jau po skelbimų apie planuojamą mitingą policija pranešė, kad antradienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl užsieniečio užpuolimo, įvykusio praėjusios savaitės ketvirtadienį ir paskatinusio protestą. Organizatoriai gavo sostinės savivaldybės leidimą renginiui iki 1 tūkst. žmonių. Mitinge ketina dalyvauti ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Protesto akcijos organizatoriai teigia, kad policija vengia tirti neapykantos nusikaltimus. Anot jų, iniciatyva reikalauti policijos rimtai tirti neapykantos nusikaltimus kilo po ekvadoriečio Fabiano Sanchezo (Fabijano Sančezo) užpuolimo Vilniuje. Vaikinas sako, kad buvo sumuštas nacionalistiškai nusiteikusių jaunuolių, tačiau, anot F. Sanchezo, pareigūnai vengė pradėti tyrimą. Policijos atstovai po jaunuolio užpuolimo praėjusią savaitę savo ruožtu teigė, kad nėra teisinio pagrindo pradėti ikiteisminio tyrimo, kol negautas asmens pareiškimas. Jaunuolio užpuolimas vyko ketvirtadienį, liepos 19 dieną, Vileišio gatvėje. Visgi tyrimas antradienį buvo pradėtas. „Ir be pareiškimo turėdami laiko smulkiau aiškintis įvykio aplinkybes, peržiūrėti įrašus, kuriuos padarė tarnybinio automobilio mikrofonai ir kameros, kalbėtis su įvykio vietoje buvusiais pareigūnais, radome pagrindo šiandien pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį „Viešosios tvarkos pažeidimas“, – BNS teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Paulius Radvilavičius. Policija šią savaitę taip pat nurodė, kad nukentėjusiojo asmens pareiškimas buvo gautas dar liepos 19 dieną, tačiau skundas buvo parašytas anglų kalba ir kelias dienas buvo verčiamas. Antradienį išverstas skundas perduotas tolesniam tyrimui į Vilniaus miesto pirmąjį policijos komisariatą, kur bus pridėtas prie ten atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl viešosios tvarkos pažeidimo medžiagos. Protesto akciją organizuoja Lietuvos liberalus jaunimas.

