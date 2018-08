Iki sekmadienio truksiančioje šventėje pagrindiniai akcentai bus trys su valstybės atkūrimo šimtmečiu susiję renginiai – „Šimtmečio šachmatai“, dvi dienas Lukiškių aikštėje kviesiantys susiburti šio sporto mėgėjus ir profesionalus, speciali Lietuvos istorijai skirta video projekcija Valdovų rūmuose rugsėjo 1-ąją bei Baltijos šalių orkestrų koncertas Katedros aikštėje. Organizatorių teigimu, vienas įdomiausių renginių turėtų būti šimtmečio šachmatų simultanas, prie Vyriausybės rūmų vyks ir popiežiaus Pranciškaus atvykimo proga rengiamas koncertas „Džiaukitės viltyje“. Kaip ir kasmet, Gedimino prospekte ir jo apylinkėse įsikurs amatininkai, prekybininkai, veiks dizaino skveras, „Dūzgiančio prospekto“ renginiai, čia bus pristatomi tradiciniai amatai, keramika, odos dirbiniai.

