„Knygų mugė per 20 metų labai išaugo, tapo vienu populiariausių kultūrinių renginių, kurio šūkis šiemet „Pristatinėti mūsų nebereikia!“. Per tiek metų mugė išsiugdė gražias tradicijas, turi savo formatą, nuolatinius lankytojus ir kaskart pritraukia vis naujų“, - sakė „Litexpo“ parodų grupės vadovė Milda Gembickienė.

Lietuvos kultūros instituto direktorė Aušrinė Žilinskienė sako, kad mugė šiemet pasiruošusi lankytojus stebinti.

„Programoje - daugiau nei 500 renginių. Viena gražiausių tradicijų, užgimusių 2008 m., - Diskusijų klubas, kurio vienas pirmųjų vedėjų buvo šviesios atminties profesorius, filosofas Leonidas Donskis. Šiemet Diskusijų klube atsigręšime į pačią mugės esmę - į literatūrą ir knygas. Net penkios diskusijos bus skirtos skirtingiems žanrams ir literatūrinėms tendencijoms aptarti. Taip pat kalbėsime ir pačiais aktualiausiais nūdienos klausimais: kūrėjo laisvė ir atsakomybė, jos ribos, Europos tapatybė, dviguba pilietybė. Na, o sekmadienio diskusija kvies žvelgti į mugės ir knygos ateitį“, - programos akcentus pristatė A. Žilinskienė.

Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomosios direktorės Rūtos Elijošaitytės-Kaikarės teigimu, į mugę keturioms dienoms grįžta lietuviškai kuriantys rašytojai iš kitų šalių, o tarp svečių dominuoja kaimynai: latviai, estai, lenkai.

„Sulauksime, ko gero, garsiausios šiuolaikinės latvių rašytojos Noros Ikstenos su knyga „Motinos pienas“. Taip pat atvyksta Europos literatūros premijos laureatas Janis Jonevs, knygos „Jelgava 94“ autorius. Estijai atstovaus jau vienu iš mugės tradicinių svečių tituluojamas filosofas Reinas Raudas“, - iš kaimyninių šalių atvykstančius svečius vardijo R. Elijošaitytė-Kaikarė.

Taip pat lankytojai turės galimybę susitikti su Nyderlandų rašytoju Hermanu Kochu, autoriumi iš Norvegijos Roy'umi Jacobsenu, apie Lietuvą knygą parašiusiu vokiečiu Felixu Akermannu, slovėnų rašytoju Goranu Vojnovičium.

Keturias dienas vyksianti mugė lankytojus penktadienį pakvies vakaroti net iki 23 val.

„Šiemet mugėje penktadienį skelbiame dar ilgesniu penktadieniu. Vasario 22 d. nuo 21 val. Muzikos salėje vyks specialus renginys, skirtas mugės jubiliejui „Naktis mugėje“. Įvaizdinti žodžių klavyrai. Žodis - kaip sapnas, kaip vizija“. Jungsime tekstą ir muziką, išgirsime, kaip skamba, kokias prasmes įgauna įgarsinti tekstai, kuriuos pristatys lietuvių poetai ir įgarsins gerai žinomi muzikantai“, - vieną laukiamiausių mugės naujienų pristatė Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ parodų grupės vadovė Milda Gembickienė.

20-oji Vilniaus knygų mugė vyks vasario 21-24 dienomis.

Per du dešimtmečius Vilniaus knygų mugėje surengta per 5700 renginių ir apsilankė per 1 mln. lankytojų.