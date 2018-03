Asamblėjos atstovai uždaruose posėdžiuose išklausė Jungtinės Karalystės delegacijos pateiktą informaciją dėl cheminio ginklo panaudojimo Solsberyje, kur buvo apnuodytas buvęs dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo dukra. Britai dėl išpuolio kaltina Rusiją, Maskva neigia prisidėjusi prie apnuodijimo. Vėliau šeštadienį patvirtintame Nuolatinio komiteto pareiškime smerkiamas „šis brutalus veiksmas – pirmą kartą nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų Aljanso teritorijoje panaudota nervus paralyžiuojanti medžiaga, taip pažeidžiant tarptautinius susitarimus ir teisės normas“. Kaip pranešė Seimo spaudos tarnyba, dokumente išsakoma parama Jungtinės Karalystės vyriausybės veiksmams, tarp jų – bendradarbiavimui su Cheminių ginklų uždraudimo organizacija. Rusija taip pat raginama bendradarbiauti su šia organizacija. Susiję straipsniai: Apnuodyto buvusio šnipo draugas: jis parašė laišką Putinui Po buvusio šnipo apnuodijimo ES valstybės imasi beprecedenčių veiksmų, jungiasi ir Lietuva NATO Parlamentinė Asamblėja vienija visų Aljanso šalių parlamentus. Ši organizacija neturi daug galių ir yra labiau suprantama kaip priemonė užtikrinti ryšį tarp NATO ir jos šalių narių parlamentų. „Jungtinės Karalystės teritorijoje Rusija panaudojo cheminį ginklą, masinio naikinimo ginklą. Tačiau kartu buvo paleistas į apyvartą kitas ginklas, smegenis naikinantis ginklas – melas. Taikinys buvo ne tik buvęs Rusijos GRU pareigūnas. Taikinys buvo valstybė ir visa visuomenė. Tikslas – išgąsdinti, įbauginti. Todėl reikia dar rimtesnio susitelkimo ir adekvačios Kremliaus sulaikymo strategijos“, – Nuolatinio komiteto posėdyje kalbėjo Lietuvos Seimo delegacijai atstovavusi parlamentarė Rasa Juknevičienė. Ji šeštadienį buvo išrinkta NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidente. Europos Sąjungos (ES) šalių lyderiai penktadienį nutarė atšaukti iš Maskvos savo ambasadorių Markusą Edererį konsultacijoms ir pritarė britų įtarimams, jog „labai tikėtina“, kad Rusija yra atsakinga už išpuolį Solsberyje. Lyderiai pridūrė, kad šiai atakai, per kurią buvo panaudota Sovietų Sąjungoje sukurta kovinė nervus paralyžiuojanti medžiaga, „nėra jokio įtikinamo alternatyvaus paaiškinimo“. Lietuva ir kai kurios kitos ES šalys taip pat paskelbė svarstančios išsiųsti jose dirbančius Rusijos žvalgybos pareigūnus, dirbančius po diplomatine priedanga. Atsakydama į išpuolį Britanija praėjusią savaitę iš šalies išsiuntė 23 rusų diplomatus ir įšaldė aukšto lygio kontaktus su Rusija. Reaguodamas į Londono veiksmus Kremlius taip pat paskelbė išsiunčiantis 23 Jungtinės Karalystės diplomatus ir stabdantis Britų tarybos veiklą Rusijoje.

