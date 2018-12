Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerai aptars tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas gynybos, kibernetinio saugumo ir oro gynybos srityse, didelis dėmesys bus skirtas Europos Sąjungos daugiametei finansinei perspektyvai 2021 – 2027 metams, pranešė Vyriausybė. Taip pat ketinama aptarti projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, Baltijos šalių poziciją vykdant ES direktyvą dėl vasaros laiko susitarimų, įvardinti Latvijos pirmininkavimo ministrų pirmininkų Tarybai prioritetus 2019 metams. Šiais metais Baltijos šalių Ministrų Tarybai pirmininkavo Lietuva. Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių bendradarbiavimą koordinuojanti institucija įkurta 1994 metais Taline.

