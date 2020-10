Vilniuje per pusdienį – beveik 100 naujų koronaviruso atvejų: sostinė skubėti su ribojimais nenusiteikusi

„Mes skubotų sprendimų neplanuojame priimti. Įvertinsime tiek rašto turinį, tiek jo pagrįstumą, ar kaltinimai, metami laisvalaikio vietoms, yra pagrįsti. Jeigu pagrįsti, tada turėtų būti duomenų, kiek žmonių užsikrėtė būtent ten. (…)

Aš dabar žiūriu į kavinę, kurioje žmonės sėdi lauke ir viduje. Viduje sėdi su kaukėmis – kas bendrauja, kas laikosi saugių atstumų. Ar ten plinta virusas? Ar tai reikėtų uždaryti? Būkime teisingi, tai nėra priežastis, kodėl virusas plinta. Reikia viską atidžiai išnagrinėti ir veiksmus padaryti pamatuotai“, – „Delfi“ sakė P. Poderskis.

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovas yra įsitikinęs, kad dabar nėra tinkamas metas, kada reikėtų priimti drastiškus sprendimus, kurie uždarytų visą sektorių.

„Jeigu yra problema su keliomis kavinėmis arba keliais restoranais, keliais naktiniais klubais, galima kalbėtis su jų administratoriais, valdytojais, tartis dėl saugos priemonių sustiprinto režimo. Bet ar tos kavinės, kurios laikėsi taisyklių, turi būti apribotos? Nėra tam pagrindo“, – dėstė P. Poderskis.

Mato prasmę diskutuoti su rinkos dalyviais

„Delfi“ primena, kad ne vienas Europos miestų jau yra priėmęs sprendimus dėl kavinių darbo laiko ribojimo. Tarp tokių – Paryžius, Briuselis, Berlynas. Tokie ribojimai galioja visoje Čekijoje ir Nyderlanduose. Siejama su tuo, kad vakarais žmonės daugiau vartoja alkoholio, atsipalaiduoja ir nesilaiko saugos priemonių.

Vilniaus miesto Ekstremalių situacijų komisijos vadovui tokie argumentai neatrodo pakankami.

„Nėra taip, kad kavinės pačios darbo laiko neriboja dėl tų klientų srautų, kurie tikrai nėra patys didžiausi šiuo sezonu. Manau, šį klausimą reikia aptarti ir su pačia rinka, bandyti įvertinti, kas realiai veikia, o ne tiesiog sutrumpinti darbo laiką ir sugalvoti, kad tai padės. Gal daug kam tai ir netikėta naujiena, bet yra žmonių, kurie moka atsakingai linksmintis, išlaikyti socialinę distanciją ir per daug negirtauja“, – sakė P. Poderskis.

Sako, kad reikia prisitaikyti prie naujos realybės

Panaši sostinės savivaldybės administracijos atstovo pozicija yra ir dėl siūlymo pasvarstyti apie įvairių laisvalaikio užsiėmimų ribojimą.

„Kiek žinau atvejų ir kiek esu juos aptarinėjęs, tai yra grupinių treniruočių, kurios vis sulaukia tam tikro dėmesio. Bet, man atrodo, mums po truputį jau reikia mokytis gyventi aplinkoje, kai yra virusas. Mes jį turime valdyti.

Pavyzdžiui, užsikrėtė prezidentūroje darbuotojas, tai uždarome prezidentūrą? Ar leidžiame jiems dirbti iš namų? Ar leidžiame jiems dirbti saugiai? Reikia viską daryti protingai“, – sakė P. Poderskis.

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovas pažadėjo, kad Vilniuje bus stiprinamos rekomendacijos ir komunikacija.

„Visiems reikia priminti apie apsaugos priemones ir tuos dalykus, kuriuos iš tikrųjų žinome, bet truputį aplaidžiai į juos reaguojame. Kaukės, plautis rankas, neliesti veido – tai yra baziniai dalykai, bet juos reikia tiesiog taikyti. Mes visi esame pavargę ir nuo ribojimų, susijusių su pandemija, ir iš to kylančių papildomų pareigų, kai mums reikia papildomai rūpintis savo sveikata. Bet tą būtina daryti ir įgyti naujų įpročių“, – sakė P. Poderskis.

NVSC Vilniui siūlo įvesti infekcijos plitimą ribojančių priemonių

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), atsižvelgdamas į nepalankią epidemiologinę situaciją dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo Vilniaus mieste, ragina savivaldybę imtis priemonių, skirtų šios infekcijos valdymui gerinti.

NVSC Vilniaus mieste rekomenduoja laikinai riboti aktyvaus laisvalaikio veiklas uždarose patalpose, kai negali būti užtikrintas kvėpavimo takus apsaugančių priemonių dėvėjimas, pavyzdžiui, grupines sporto treniruotes, šokių, dainavimo studijų veiklą, taip pat – bei trumpinti barų darbo laiką, teigiama pranešime spaudai.

Pasak NVSC Vilniaus departamento direktorės Rolandos Lingienės, pastarųjų dienų tendencijos verčia imtis priemonių infekcijai stabdyti. Dėl to siūloma laikinai atsisakyti tų veiklų, kurios šiuo metu epidemiologiškai rizikingiausios.

„Siūlomos priemonės tikrai minkštos, jas, mūsų vertinimu, jau reikia taikyti čia ir dabar, kad vėliau neprireiktų didesnių ribojimų. Ir jos siūlomos atsižvelgus į turimą statistiką ir skaičius bei epidemiologines nustatytų atvejų sąsajas. Registruojame protrūkius, susijusius su sporto klubais, šokių studijomis, ledo rituliu, jie išplito į įstaigas, įmones, organizacijas, mokyklas. Turime atvejų, siejamų su apsilankymais baruose, kur tie atvejai – tarsi kibirkštis, įžiebianti protrūkius darbo ar ugdymosi aplinkoje. Mūsų nuomone, tokios „prabangos“ šiuo metu sau leisti tiesiog negalime“, – sako R. Lingienė.

NVSC buvo pateikusi bendrų rekomendacijų tokių paslaugų teikėjams jas teikti tik pasitarus su visuomenės sveikatos specialistais ir ėmusis maksimalių infekcijos kontrolės prevencijos priemonių. Jei to negalima užtikrinti – laikinai paslaugas stabdyti. Tačiau norimų rezultatų tai nedavė – susiję atvejai ir toliau registruojami. Be to, pavyzdžiui, buvo kreiptasi į vieną iš šokio studijų su raginimu laikinai sustabdyti veiklą, bet į tokias rekomendacijas ji taip ir neatsižvelgė.

Taip pat NVSC informuoja, kad, nors Vilniaus miesto suminis sergamumo rodiklis COVID-19 liga 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 dienų yra 64,6 atvejai, tačiau situacija svariai keičiasi.

Šiandien iki pietų NVSC Vilniaus departamentas jau yra gavęs 98 teigiamus testų koronaviruso infekcijai nustatyti rezultatus.