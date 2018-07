Dviejuose daugiabučiuose Naujojoje Vilniuje, Meškonių gatvėje, apie 30 būstų būtų dviejų kambarių, dar apie 30 - neįgaliesiems pritaikyti dviejų ir vieno kambario butai. Kaip BNS sakė už socialinės apsaugos sritį atsakingas sostinės vicemeras Gintautas Paluckas, iš viso savivaldybės ir ES lėšomis per artimiausius metus ketinama naujai pastatyti arba nupirkti apie 300 socialinių būstų. „Statyti, pagal dabartines kainas, Vilniuje yra pigiau, nei įsigyti. Išbandėme viską, kreipėmės į Nekilnojamojo turto vystytojų asociaciją, kokių jie turi pasiūlymų už konkrečią kainą. Bet problema ta, kad Vilniaus savivaldybė nevaldo žemės, žemės grąžinimo procesai nepasibaigę, todėl socialinio būsto plėtra statybomis stipriai apribota“, – BNS sakė G. Paluckas. Pernai gruodį Naujojoje Vilnioje jau atidarytas pirmasis toks daugiabutis, jame socialiai remtiniems asmenims įrengti 79 būstai. Čia apsigyveno beveik 60 šeimų, trečdalis jų – sugrįžę politiniai kaliniai ir tremtiniai. Vilniaus mieste šiuo metu socialinio būsto eilėje laukia 1342 asmenys arba šeimos. Pernai 304 šeimos arba 750 asmenų, laukiančių būsto, pasinaudojo kompensacijomis būsto nuomai – jos siekia 78 eurus vienam asmeniui per mėnesį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.